BRAVO, DEČKI...

Impresivan start Hrvatske U-21: Olić radi jako dobar posao, ova generacija zaslužuje ići na Euro!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska danas nema širinu kao u zadnjem ciklusu kad su samo za napad konkurirali Ivanović, Matanović, Beljo, Frigan, Stojković, Crnac, Biuk, Ljubičić..., ali ova generacija ima karakter i svi žive za reprezentaciju

Hrvatska reprezentacija do 21 godine nastavlja pohod prema Europskom prvenstvu koje će 2027. godine biti u Albaniji i Srbiji. Izabranici Ivice Olića u četvrtak su po velikoj magli svladali Litvu 4-0 u Velikoj Gorici, pokazali kako ova momčad ima kvalitetu, karakter i zajedništvo, da je sposobna za velike stvari.

Pokretanje videa...

Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 01:54
Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 | Video: Hrvatski nogometni savez

Već smo pisali da ova generacija širinom igračkog rostera zaostaje za onom prošlom vrstom, kad je Olić samo u napadu na raspolaganju imao Franju Ivanovića, Igora Matanovića, Diona Drenu Belju, Marina Ljubičića, Antu Crnca, Luku Stojkovića, Stipu Biuka, Matiju Frigana...

KOMENTIRAO UVJETE Olić: Drago mi je da nismo ušli u nervozu. Jagušić? U kontaktu sam s Dalićem, prati ga...
Olić: Drago mi je da nismo ušli u nervozu. Jagušić? U kontaktu sam s Dalićem, prati ga...

Ova nova generacija nema toliku napadačku moć, ali ovu Olićevu vrstu krasi nevjerojatno zajedništvo, dečki na terenu "ginu jedni za druge". Hrvatski izbornik protiv Litve na raspolaganju nije imao Luku Vuškovića (priključen A vrsti), ozlijeđeni su mu Moreno Živković, Luka Vrbančić i Šimun Mikolčić, još nedovoljno spreman Antun Matković... Ali ova generacija još jednom je pokazala koliko može, koliko vrijedi.

REAKCIJA IZBORNIKA Olić: Magla ne umanjuje našu pobjedu, dobro sam vidio teren
Olić: Magla ne umanjuje našu pobjedu, dobro sam vidio teren

Hrvatska reprezentacija u ovim je kvalifikacijama odigrala tri vrlo dobre utakmice. Prvo je na zahtjevnom gostovanju kod Turske (1-1) pokazala hrabrost, u domaćem ogledu protiv Ukrajine (1-0) impresionirala kvalitetom, a onda protiv Litve (4-0) pokazala izrazitu zrelost. Ni gusta magla, zahtjevni vremenski uvjeti..., ništa nije moglo izbaciti iz takta mlade nade hrvatskog nogometa.

Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

A zanimljivo, čini nam se kako ova momčad diše drukčije, da o pripadnosti U-21 vrsti razmišlja cijele dane. I kad su dečki zauzeti klupskim, a pogotovo reprezentativnim obvezama. I to se vidi, to se osjeti, svaki put kad kapetan Lovro Zvonarek u svlačionici povikne "Iznad svih", a ostali dečki uzvrate povikom "Hrvatska".

KVALIFIKACIJE ZA EURO Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!
Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!

Luka Vušković ključni je igrač ove generacije, dečko koji po kvaliteti, potencijalu i zrelosti već odavno pripada našoj A selekciji. I jedan od, ako ne bude ozljede, sigurnih putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. A baš taj 18-godišnji Splićanin primjerom pokazuje ostalima kako mu je Hrvatska doslovno "iznad svih".

KOMENTAR U nemogućim uvjetima bitna je samo pobjeda, a kostur mladih 'vatrenih' drže hajdukovci...
U nemogućim uvjetima bitna je samo pobjeda, a kostur mladih 'vatrenih' drže hajdukovci...

Vušković je tako u četvrtak poželio suigračima iz U-21 vrste puno sreće protiv Litavaca, a onda izborniku Ivici Oliću jasno poručio: “Šefe, ne brinite, stižem vam do subotnjeg ručka”. I baš će Vušković biti veliko pojačanje mladih “vatrenih” prije utorka i gostovanja kod Mađarske. A Mađari neka brinu, Hrvatska u Budimpeštu dolazi s Krivakom, Jagušićem, Šotičekom, Grgićem..., opasnosti stižu sa svih strana. 

