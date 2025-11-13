Olić: Drago mi je da nismo ušli u nervozu. Jagušić? U kontaktu sam s Dalićem, prati ga...

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u trećem kolu kvalifikacija za Euro 2027. godine stigla je do druge pobjede i izbila na čelo skupine H. Bila je to druga pobjeda zaredom, nakon što je u prošlom kolu, također u Velikoj Gorici, pala Ukrajina 1-0. Danas, u nemogućim uvjetima i gustoj magli, golove su zabili Fabijan Krivak, Lovro Zvonarek te dvaput Leon Grgić. Izvedbom je bio zadovoljan i izbornik Ivica Olić.

- Tri boda su nam bila najvažnija. Dobro smo ih analizirali jer su igrali protiv triju naših protivnika. Cilj je ostvaren. Oni koriste niski blok, ulaze u beskonačno mnogo duela, leže na terenu i čekaju svoje vrijeme. Nama je cilj bio ostati strpljiv i što prije zabiti gol. Nakon 1-0 krenuli su nešto ofenzivnije i ostavljali nam ogromne prostore za polukontre i kontre. Imali smo i prije 2-0 sjajnih situacija koje smo trebali bolje realizirati.

Kako komentirate uvjete?

- Gotovo se ništa nije vidjelo. Ja sam uz liniju donekle imao pregled, a u drugom poluvremenu bilo je malo bolje. Moglo se vidjeti barem iz moje pozicije. Uvjeti su bili takvi kakvi jesu. Sudac je odlučio da će se utakmica igrati. Drago mi je da se nije prekinula ili odgodila jer nam svaki dan više znači, a odgoda bi donijela nepotrebnu napetost.

Zašto ste se odlučili igrati u Velikoj Gorici?

- Nekoliko tjedana ranije morali smo prijaviti i satnicu, a kad smo postali svjesni problema, bilo je kasno tražiti promjenu. Magla se spustila u pet minuta i to je bilo nešto što nismo mogli kontrolirati. Radovali smo se lijepom vremenu, a onda nas je ovo zadesilo. Najviše mi je žao ljudi koji su došli i onih koji su utakmicu gledali na televiziji. Oni su imali više problema nego igrači na terenu ili ja uz aut-liniju.

Danas vam se otvorilo.

- Da, Jagušić je pogodio dvije stative. Drago mi je zbog Leona Grgića koji je zabio dva gola, osobito jer smo vježbali taj napad na prvu stativu. Bio mu je to prvi gol, a dodatno me raduje pogodak iz prekida. Mogu im samo čestitati. Sad nas čeka teško gostovanje u Mađarskoj, koja je odigrala tri utakmice i ni u jednoj nije ni pobijedila ni izgubila. Moramo se dobro pripremiti i napraviti korak prema Europskom prvenstvu.

Jagušić se našao na pretpozivu izbornika Dalića. Jeste li s njim razgovarali o krilnom napadaču Slavena?

- Naša je suradnja posebna i redovito razgovaramo. Naši se igrači vesele kad dobiju poziv na širi popis A reprezentacije, a to nam je i glavni cilj, da jednog dana vidimo što više igrača među seniorima. Sutra ćemo s posebnom pozornošću pratiti nastup Luke Vuškovića. Bit ćemo sretni kad ga vidimo da zaigra. Što više naših igrača dođe do seniora, to nam je veća sreća.

Imali ste kontru tri na jedan, ali lopta je stigla prekasno pa je na kraju bilo zaleđe. Hoćete li na tome raditi?

- Odmah sam vidio da smo tu situaciju trebali bolje odigrati. Tada smo vodili 1-0, imali kontrolu utakmice i željeli da nam Litva dođe više prema naprijed. Znamo da smo jaki u tranziciji i kontri. Ta je situacija morala biti bolje riješena.

Vraća se Antun Matković. Hoće li uskoro dobiti poziv?

- Nismo imali ni Vrbančića, a on je jedan od glavnih igrača u momčadi. Sjajna je vijest što se Matković vraća – zaključio je izbornik.