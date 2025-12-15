Indijac izveo senzaciju na SP-u u pikadu! 'Siguran sam da moj brat sad svakoga časti rundom'

Nitin Kumar (40) ispisao je jednu od najljepših priča na Svjetskom prvenstvu u pikadu. U svom petom nastupu u londonskom Alexandra Palaceu, postao je prvi Indijac u povijesti koji je pobijedio u meču na najvećoj pikado pozornici, a to je učinio u trileru protiv Nizozemca Richarda Veenstre 3-2 u setovima.

Nakon četiri poraza u prvim kolima prijašnjih godina, Kumar, poznat pod nadimkom "The Royal Bengal", konačno je slomio prokletstvo. Bio je to meč koji ga je ostavio emocionalno ispražnjenog, fizički iscrpljenog, ali neizmjerno ponosnog.

Iako je njegov protivnik Veenstra dominirao u broju osvojenih poena i imao čak pet izlaza s više od 100 poena, Kumarova preciznost na izlazima bila je nestvarna. Pogodio je devet od 12 pokušaja (75 posto), uključujući i posljednjih sedam zaredom, što mu je donijelo pobjedu i plasman u drugo kolo.

​- Ovo je teritorij na kojem još nisam bio. Osjećaj je čudan. Ako je ovo ono što moram raditi svaki dan da bih pobijedio... o, Isuse, ne. Radije bih bio u krevetu - našalio se Kumar nakon meča pa dodao...

​- Morao sam pogađati izlaze jer me uništavao s poenima. Ovo je, da budem iskren, bila prava pljačka. On je igrao nevjerojatno, a ja sam iskoristio svaku šansu koju mi je dao.

Drama meča uzela je danak. ​

- Krvni tlak mi je skočio, mislim da ću dobiti srčani udar. Ako se ovako mora pobjeđivati u PDC-u svaki dan, Bože moj, radije ne bih. Ali obožavam ovo. Bilo je predivno - rekao je Indijac.

Pobjeda mu je donijela oko 17.500 eura, što je, kako kaže, iznos njegove godišnje stanarine u Dubaiju, gdje radi i živi. Ne igra pikado profesionalno, a ovaj uspjeh mogao bi mu promijeniti život.

​- Cijeli život se osjećam kao da nisam ispunio potencijal, ali sada sam napravio prvi korak. Volim Svjetsko prvenstvo, ovo mi je iskustvo promijenilo život. Iskreno, zaposlen sam i ne igram pikado koliko i drugi profesionalci. Posao mi oduzima puno vremena. Ova pobjeda mi daje stabilnost i priliku da sljedeće godine igram puno više turnira - objasnio je Kumar, koji je dugo sumnjao u sebe.

Svjestan je što ovaj trijumf znači za pikado u njegovoj domovini.

​- Nadam se da će ovo inspirirati druge. Otvorio sam vrata za milijardu Indijaca. Žao mi je ako ćete za deset godina imati osam igrača koji na pozornicu izlaze uz bollywoodsku glazbu ili Punjabi MC, ne krivite mene. To se događa. Moj brat je ovdje u publici, siguran sam da sad svima kupuje piće - poručio je kroz smijeh.

U drugom kolu čeka ga težak zadatak, četvrti igrač svijeta, Englez Stephen Bunting. No, bez obzira na ishod tog meča, Nitin Kumar je već ostvario svoj san i postao heroj nacije.