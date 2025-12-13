Uz probleme stigao do Londona: Avion je stao na pisti, čekalo se. Engleza sam već dva puta dobio

Nije ga bilo prošle godine na najvećem pikado turniru na svijetu, ali kako i priliči najboljem hrvatskom pikadistu, tako ćemo Borisa Krčmara (46 godina, 137. na svijetu) ponovno gledati na Svjetskom prvenstvu pod okriljem PDC-a. U četvrtak je odletio za London, a danas igra meč prvog kola protiv Engleza Lukea Woodhousea (37, 25. na svijetu). Prema kladionicama je Englez favorit te je na njegovu pobjedu koeficijent 1,40, dok je na pobjedu Borisa kvota 2,75.

- Nije dolazak prošao glatko, bio mi je otkazan let. Sjeli smo u avion u Zagrebu, trebali poletjeti, a onda je avion naglo zakočio i rekli su nam da se nešto pokvarilo pa smo sjedili još dva sata u avionu na pisti. Taj let je bio otkazan, trebali smo biti u Londonu u četvrtak u 12, a na kraju smo došli oko 19 sati - otkrio nam je Boris Krčmar koji je na kraju sigurno došao u britansku prijestolnicu pa prokomentirao protivnika:

- Zadnjih godinu dana igra dobro, poboljšao je, par velikih turnira je odigrao dobro, vidjet ćemo. To je potpuno drugačija igra, ulog je veći, sve je moguće. Favorit je, ali sve je moguće. Igrao sam dva puta s njim u karijeri, oba sam ga puta pobijedio, ali to su mečevi na legove, a ne na setove.

Nakon što je izgubio Tour Card, odnosno pravo nastupa među najboljim svjetskim pikadistima pred klasičnom pločom, Krčmar je godinu proveo igrajući turnire u elektronskom pikadu, ali i "brusio formu" s klasičnim strelicama te, izgleda, pronašao način koji mu odgovara. Dugo je mijenjao težine strelica, bilo se teško prebaciti s one s plastičnim vrhom na onu sa željeznim vrhom, varirale su težine koje je koristio, ali i tome je došao kraj.

Pokretanje videa... 00:53 Boris Krčmar deveti put postao svjetski prvak | Video: Hrvatski pikado savez

- Odlučio sam da više neću mijenjati strelice, igrao sam s težima u klasičnom pikadu, a sad igram s 15 i pol grama na obje ploče, samo mijenjam vrh. Drugi su mi rekli da je to prelagano, ali slušam sebe, cijeli život igram s tom gramažom i osjećam se puno bolje. No, ovaj ću turnir još odigrati sa starim strelicama - rekao nam je Boris.

Hrvatski pikado savez odličnim je radom popularizirao pikado u Hrvatskoj, svjetska ekspanzija sporta u punom je naletu, između ostaloga zahvaljujući i mladom svjetskom prvaku Lukeu Littleru (18), a mogli bi neko natjecanje PDC-a uskoro vidjeti i u Hrvatskoj.

- Razgovarao sam s organizatorima, mogućnost postoji, ali trebaju malo istražiti tržište. U Njemačkoj su na Europskom prvenstvu prodali 33 tisuće karata i srušili rekord, vjerujem da će doći i kod nas - objasnio nam je najbolji hrvatski pikadist.

Meč prvog kola SP-a na rasporedu je oko 15.40 sati uz prijenos na SPTV-u, a pobijedi li igrat će protiv boljeg iz okršaja Engleza Martina Lukemana (40, 38. na svijetu) i Nijemca Maxa Hoppa (29, 93. na svijetu).