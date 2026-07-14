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STIŽU IZBORI

Infantino dobiva ozbiljnog protukandidata na izborima? Nećete vjerovati o kome se radi

Piše Filip Sulimanec,
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Infantino dobiva ozbiljnog protukandidata na izborima? Nećete vjerovati o kome se radi
Foto: ANNE-MARIE SORVIN
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Infantino je na travanjskom Kongresu FIFE potvrdio da želi treći mandat te se nadao da na reizboru neće imati protukandidata.

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Kako talkSPORT doznaje, unutar UEFA-inih saveza rastu pozivi da se podrži kandidat koji bi se suprotstavio Gianniju Infantinu na sljedećim izborima za predsjednika FIFE.

Infantino je na travanjskom Kongresu FIFE potvrdio da želi treći mandat te se nadao da na reizboru neće imati protukandidata. Sada se to čini kao malo vjerojatno zbog brojnih cirkusa na Mundijalu, pogotovo suspenzija crvenog kartona Balogunu nakon što je Trump nazvao Infantina i zahvalio mu se što je Fifa dozvolila Amerikancu da nastupa protiv Belgije. 

Predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin bio bi najkvalificiraniji kandidat, no slovenski odvjetnik nije zainteresiran i spreman je nastaviti obnašati svoju trenutačnu dužnost predsjednika UEFA-e i nakon idućeg proljeća. Čeferin ne želi ići u izravan sukob s Infantinom, unatoč tome što su se u više navrata sukobili oko raznih pitanja.

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S obzirom na to da se Slovencu ne ide u izbornu utrku, sve se glasnije spominje predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi, kojeg bi navodno podržali pojedini savezi, uključujući Belgiju i Poljsku. Ipak, trenutačno nema naznaka da je zainteresiran za kandidaturu.

Među mogućim kandidatima spominje se i vlasnik Legije iz Varšave Dariusz Mioduski, kojeg podržava dio europskih nogometnih dužnosnika iz Poljske, Norveške, Švedske, Njemačke, Španjolske i Bosne i Hercegovine.

Izvan Europe kao potencijalni nasljednici navode se predsjednik CONCACAF-a Victor Montagliani te prvi čovjek Afričke nogometne konfederacije Patrice Motsepe, iako se očekuje da bi obojica radije pričekala kraj Infantina mandata 2031. godine.

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