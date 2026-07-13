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TURNIR ZA SVE

Šest država je već osiguralo Svjetsko 2030. Fifa bi mogla Mundijal proširiti na 64 države

Piše Filip Sulimanec,
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Šest država je već osiguralo Svjetsko 2030. Fifa bi mogla Mundijal proširiti na 64 države
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Foto: Leah Millis
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Predsjednik FIFA-e ponovio je da je turnir namijenjen cijelom svijetu, a ne samo Europi i Južnoj Americi.

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Svjetsko prvenstvo 2030. imat će šest domaćina: Španjolska, Portugal, Maroko, Argentina, Urugvaj i Paragvaj. To znači da će te države aksiomatski sudjelovati na turniru.

Turnir 2030. godine bit će raspoređen u šest država i na tri kontinenta: domaćin iz 1930. Urugvaj, pobjednik iz 2022. Argentina te Paragvaj u kojem se nalazi sjedište CONMEBOL-a, krovne organizacije južnoameričkog nogometa, trebali bi ugostiti po jednu utakmicu na samom početku natjecanja, dok će preostala 101 utakmica (u turniru s 48 reprezentacija igraju se ukupno 104 utakmice) biti podijeljena između Maroka, Portugala i Španjolske.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Foto: Dylan Martinez

Svjetsko će se poklopiti sa 100. obljetnicom prvog turnira u Urugvaju 1930. Gianni Infantino izjavio je da će FIFA razmotriti proširenje Svjetskog prvenstva za još 16 reprezentacija, čime bi se turnir povećao na 64 momčadi uoči sljedećeg izdanja 2030. godine.

Natjecanje je već prošireno na format s 48 reprezentacija za završnicu 2026. godine, kojoj su zajednički domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, što je povećanje u odnosu na verziju s 32 države koja se igrala od 1998. do 2022. godine.

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U rujnu 2025. godine, FIFA je provela rasprave o ponovnom proširenju turnira za 2030. nakon što je primila službeni prijedlog delegacije utjecajnih južnoameričkih lidera.

 - To (turnir sa 64 reprezentacije) je svakako pitanje koje će relevantni odbori ispitati i o njemu raspravljati nakon ovog Svjetskog prvenstva - rekao je Infantino u intervjuu za švicarski Bluewin. Predsjednik FIFA-e ponovio je da je turnir namijenjen cijelom svijetu, a ne samo Europi i Južnoj Americi.

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