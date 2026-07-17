Infantino ne staje: Fifa prodaje ulaznice za press konferencije i selfije uoči finala Mundijala

Uoči finala Mundijala, Španjolska i Argentina u nedjelju, treneri i igrači obje reprezentacije tradicionalno drže konferencije za novinare.

No ovaj put javnost može kupiti ulaznicu i prisustvovati konferenciji za nešto više od 70 eura. Ulaznica prema dostupnim informacijama daje i pravo postavljanja pitanja, no s obzirom na stotine akreditiranih novinara, uspjeti doći do mikrofona već je samo po sebi čudo.

Između dviju konferencija, za upisom dodatnih 130 eura, nudi se i mogućnost fotografiranja, ali točne pojedinosti još nisu navedene, navodi Gazzetta.

🚨 The Spain vs Argentina final will be the most expensive event in sporting history! 🤯



➡️ Average ticket price: €9,717.



➡️ Cheapest ticket: €3,496.



➡️ Tickets listed on resale sites for as much as €1.748M.



➡️ Fans will have to pay €70 to attend the pre-World Cup press… pic.twitter.com/wk1LTBPMEV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 17, 2026

Događaj se održava u Javits Centeru na Manhattanu pod imenom Fanatics Fest NYC, prema imenu glavnog sponzora, američke platforme specijalizirane za prodaju sportske robe.

Posebni gost je Rio Ferdinand, koji je jedini javno branio skandaloznu Fifinu odluku o poništenju suspenzije Florinu Balogunu, što mu je odmah donijelo nagradu u vidu ovog angažmana.