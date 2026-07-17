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Infantino ne staje: Fifa prodaje ulaznice za press konferencije i selfije uoči finala Mundijala

Piše Bruno Lukas,
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Infantino ne staje: Fifa prodaje ulaznice za press konferencije i selfije uoči finala Mundijala
Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
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Fifa je uoči nedjeljnog finala organizirala plaćene konferencije za novinare u New Yorku na kojima javnost može prisustvovati za 70 eura, uz mogućnost fotografiranja za dodatnih 130 eura

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Uoči finala Mundijala, Španjolska i Argentina u nedjelju, treneri i igrači obje reprezentacije tradicionalno drže konferencije za novinare.

No ovaj put javnost može kupiti ulaznicu i prisustvovati konferenciji za nešto više od 70 eura. Ulaznica prema dostupnim informacijama daje i pravo postavljanja pitanja, no s obzirom na stotine akreditiranih novinara, uspjeti doći do mikrofona već je samo po sebi čudo.

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Između dviju konferencija, za upisom dodatnih 130 eura, nudi se i mogućnost fotografiranja, ali točne pojedinosti još nisu navedene, navodi Gazzetta.

Događaj se održava u Javits Centeru na Manhattanu pod imenom Fanatics Fest NYC, prema imenu glavnog sponzora, američke platforme specijalizirane za prodaju sportske robe.

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Posebni gost je Rio Ferdinand, koji je jedini javno branio skandaloznu Fifinu odluku o poništenju suspenzije Florinu Balogunu, što mu je odmah donijelo nagradu u vidu ovog angažmana.

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