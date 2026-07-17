Uefa je obavijestila VAR suce da pravilo koje je na Svjetskom prvenstvu omogućavalo kažnjavanje simuliranja kao 'pogrešnog identiteta' neće biti na snazi u natjecanjima pod njezinom pokroviteljstvom
Uefa zabranila VAR pravilo koje smo više puta vidjeli na SP-u
Na Svjetskom prvenstvu je VAR u dva navrata iskoristio pravilo koje omogućuje ispravak žutog ili crvenog kartona ako je sudac pogrešno identificirao počinitelja prekršaja i u oba slučaja iskorišteno je za kažnjavanje simuliranja.
Pravilo je prvi put provedeno u grupnoj fazi na Almirónu, no pravu dramu donijelo je u četvrtfinalu Švicarska - Argentina.
Breel Embolo je simulirao u duelu s Paredesom, Paragvajac je dobio opomenu, no VAR je intervenirao i karton prebacio na Emboloa koji je, budući da je već bio opomenut, bio isključen. Argentina je potom svladala desetoricu Švicaraca 3-1 u produžecima.
Uefa je reagirala brzo. Obavijestila je VAR suce da simuliranje više ne smiju tretirati kao 'pogrešan identitet', dakle, pravilo na snazi na SP-u neće biti primjenjivano u europskim natjecanjima.
Europske lige upozoravaju da bi takva interpretacija mogla izazvati 'kaos' jer bi svaki žuti karton mogao postati predmet VAR pregleda. Uefa smatra da je razlika između prekršaja i simuliranja subjektivna procjena, a ne činjenična pogreška i to je linija razgraničenja od Fife.
Na sljedećem tjednom sastanku predsjednika sudačkih komisija svih 54 članica Uefe raspravljat će se i o daljnjoj primjeni tog pravila.
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