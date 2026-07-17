Tuchel pred borbu za broncu: 'Ovo nitko ni ne želi igrati...'

Thomas Tuchel, nakon ispadanja u polufinalu Mundijala od Argentine (2-1), suočio se s nizom kritika, a uoči borbe za broncu protiv Francuske bio je otvoreniji nego ikad.

- Nitko od naših igrača i nitko od francuskih igrača ne želi igrati ovu utakmicu. Oni žele igrati finale. Dali smo sve da to postignemo. Odradit ćemo to profesionalno - rekao je izbornik Engleske.

Na otoku on je trenutačno glavna meta kritika, pogotovo zbog taktičkih poteza u polufinalu kad je Engleska propustila pobjedu. Tuchelu je zamjerno i što je plasman u polufinale nazvao uspjehom.

- Mnoge velike nacije ispadaju i prije polufinala. To je postignuće, ali nitko to trenutno ne želi čuti, uključujući i mene - dodao je.

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Engleska tako mora igrati još jednu utakmicu bez prave motivacije, a Francuska je unatoč porazu od Španjolske (2-0) u polufinalu neugodan i iznimno kvalitetan protivnik.

Tuchel najavljuje i rotaciju sastava, dajući prilike igračima koji na ovom Mundijalu nisu puno nastupali, kako je sam rekao.