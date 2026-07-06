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OKO SKANDALA NA SP-U

Infantino o skandalu: 'Primio sam Trumpov poziv, ali Fifina pravosudna tijela su neovisna'

Piše Issa Kralj,
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Infantino o skandalu: 'Primio sam Trumpov poziv, ali Fifina pravosudna tijela su neovisna'
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Foto: Kai Pfaffenbach
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Tijekom našeg razgovora objasnio sam da je u tijeku pravni postupak pred neovisnim FIFA-inim pravosudnim tijelima te da će o slučaju u dogledno vrijeme odlučiti nadležna tijela - napisao je Gianni Infantino

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Neviđen skandal potresa Svjetsko nogometno prvenstvo nakon što je glavni sudac u utakmici SAD i Bosne i Hercegovine dodijelio crveni karton američkom igraču Florianu Balogunu. Amerikanac je trebao odraditi suspenziju koju je Fifa poništila, a  predsjednik Trump se oglasio i priznao da je on bio taj koji je nazvao predsjednika Fife Giannija Infantina i pokrenuo spornu odluku. 

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Sada se na društvenim mrežama o cijeloj situaciji oglasio i predsjednik krovne svjetske organizacije Gianni Infantino čije priopćenje prenosimo u cijelosti. 

"Vidio sam komentare u javnosti vezane uz odluku neovisnog FIFA-inog Disciplinskog odbora o suspenziji Folarina Baloguna i želim ponovno naglasiti jedno temeljno načelo FIFA-inog upravljanja. 

FIFA-ina pravosudna tijela neovisna su. Djeluju autonomno, primjenjuju FIFA-in Disciplinski pravilnik i donose odluke na temelju važećih propisa te konkretnih činjenica svakog slučaja. Njihova neovisnost ključna je za vjerodostojnost i integritet nogometa i to se uvijek mora poštovati.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: Evelyn Hockstein

Da, redovito razgovaram s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država o pitanjima vezanima uz Svjetsko prvenstvo, a u ovom slučaju primio sam poziv predsjednika Donalda Trumpa, baš kao što primam pozive šefova država, državnih dužnosnika, nogometnih dionika i poslovnih ljudi iz cijelog svijeta o brojnim različitim temama. Tijekom našeg razgovora objasnio sam da je u tijeku pravni postupak pred neovisnim FIFA-inim pravosudnim tijelima te da će o slučaju u dogledno vrijeme odlučiti nadležna tijela. Tako funkcionira FIFA-in sustav i to je načelo koje ću uvijek braniti" - poručio je Infantino.  
 

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Komentari 10
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