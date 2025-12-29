Obavijesti

VELIKI INTERES ZA SP 2026.

Infantino: Pristiglo je čak 150 milijuna zahtjeva za ulaznice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Thaier Al-Sudani

Na raspolaganju imamo šest do sedam milijuna ulaznica, a u 15 dana primili smo 150 milijuna zahtjeva. To znači da bi svaki dan u prosjeku dobili po deset milijuna zahtjeva - rekao je predsjednik Fife

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije Gianni Infantino (55) izjavio je u ponedjeljak da je u 15 dana pristiglo čak 150 milijuna zahtjeva za ulaznicama za SP 2026., kojemu su domaćini SAD, Kanada i Meksiko.

"Na raspolaganju imamo šest do sedam milijuna ulaznica, a u 15 dana primili smo 150 milijuna zahtjeva. To znači da bi svaki dan u prosjeku dobili po deset milijuna zahtjeva. U skoro sto godina postojanja svjetskih prvenstava prodano je ukupno 44 milijuna ulaznica, pa ispada da potražnja za kartama za predstojeće svjetsko prvenstvo pokriva razdoblje od 300 godina. To je ludo, teško zamislivo, ali to pokazuje važnost Svjetskog prvenstva u nogometu", kazao je Infantino na Svjetskom sportskom samitu u Dubaiju. 

FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Semi Final - Morocco v United Arab Emirates
Foto: Mohammed Salem

Napomenuo je kako je najviše zahtjeva za ulaznicama stiglo iz SAD-a, a slijede Njemačka i Velika Britanija. 

Udruge navijača kritizirale su skupoću ulaznica, budući da su cijene nekoliko puta veće u odnosu na prošlo SP u Katru. Nakon toga Fifa je odlučila određenu količinu ulaznica prodavati po cijeni od 60 dolara. 

"Prihodi koje generira svjetsko prvenstvo, a što uključuje i prodaju ulaznica, vratit će se nogometnim zajednicama širom svijeta. Da nema Fife ne bi bilo nogometa u 150 zemalja", ustvrdio je Infantino.

