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Infantino: Sjajna igra Argentine bila je ključna da privuče brojne obožavatelje diljem svijeta...

Piše Issa Kralj,
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Infantino: Sjajna igra Argentine bila je ključna da privuče brojne obožavatelje diljem svijeta...
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Foto: Hannah McKay
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Pamtit ćemo ovo Svjetsko prvenstvo kao nezaboravnu proslavu nogometa. Obilježile su ga sjajne utakmice, pojava novih talenata, nastupi najvećih zvijezda - poručio je predsjednik Fife

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Nakon što je Svjetsko prvenstvo završilo, predsjednik Fife Gianni Infantino uputio je i službenu čestitku Argentini koja na kraju nije uspjela obraniti naslov prvaka te se kući vratila sa srebrnom medaljom oko vrata. U finalu nakon produžetaka savladala ih je Španjolska golom Ferrana Torresa u 106. minuti. Poruka čelnog čovjeka Fife objavljena je na stanicama argentinskog saveza, ali zanimljivo, ne spominje brojne kontroverze koje su obilježile Mundijal kao ni kritike na račun grube igre argentinskih reprezentativaca. 

U.S. President Trump attends the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium
Foto: Evan Vucci

- Argentina je na velikom stadionu u New Yorku i New Jerseyju osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2026., nakon napetog finala protiv Španjolske. Želim vam još jednom najiskrenije čestitati na tom važnom uspjehu za argentinski nogomet. Pamtit ćemo ovo Svjetsko prvenstvo kao nezaboravnu proslavu nogometa. Obilježile su ga sjajne utakmice, pojava novih talenata, nastupi najvećih zvijezda i izvanredna atmosfera na punim stadionima - stoji u uvodu. 

Infantino je istaknuo da je igra Argentine imala veliku ulogu u privlačenju nove publike. 

- Sjajna igra Argentine bila je ključna da ovo prvenstvo postane izniman događaj koji je privukao milijune obožavatelja nogometa diljem svijeta. 

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- Iskreno čestitam svima koji su doprinijeli ovom velikom rezultatu: igračima, izborniku Lionelu Scaloniju, stručnom i medicinskom stožeru te, naravno, brojnim navijačima koji su bodrili momčad kroz cijelo prvenstvo. Takvi uspjesi uvijek su rezultat napornog rada, profesionalnosti i velike posvećenosti detaljima, ali i strasti, predanosti i ljubavi prema ovom predivnom sportu. Sve to najavljuje obećavajuću budućnost i sigurno će donijeti nove velike uspjehe argentinskom nogometu - napisao je u čestitki predsjedniku Argentinskog nogometnog saveza Claudiju Tapiju kojemu se na kraju i izravno obratio. 

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- Želim vam puno uspjeha u nadolazećim natjecanjima i nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti - napisao je.

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