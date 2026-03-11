Obavijesti

Sport

Komentari 0
MOGU IĆI NA SP

Infantino: Trump je rekao da je reprezentacija Irana dobrodošla

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Infantino: Trump je rekao da je reprezentacija Irana dobrodošla
3
Foto: Evelyn Hockstein

Svima nama potrebni su događaji poput nogometnog Svjetskog prvenstva kako bismo zbližavali ljude, danas više no ikada, te stoga iskreno zahvaljujem američkom predsjedniku na potpori - rekao je Infantino

Admiral

Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino kazao je u srijedu kako se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom koji mu je kazao kako je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Na prošlotjednom sastanku sudionika SP-a u Atlanti jedino predstavnici Irana nisu bili prisutni što je dodatno produbilo pitanje oko njihova sudjelovanja na SP-u zbog američko-izraelskog napada koji je započeo prije 10 dana.

FIFA DALA DOPUŠTENJE Nogometna revolucija na SP-u. Usred utakmice hrpa reklama!
Nogometna revolucija na SP-u. Usred utakmice hrpa reklama!

"Razgovarali smo o aktualnoj situaciji u Iranu i činjenici kako se iranska reprezentacija kvalificirala za nastup na Svjetskom prvenstvu. Tijekom razgovora, predsjednik Trump je rekao kako je reprezentacija Irana, naravno, dobrodošla natjecati se na turniru. Svima nama potrebni su događaji poput nogometnog Svjetskog prvenstva kako bismo zbližavali ljude, danas više no ikada, te stoga iskreno zahvaljujem američkom predsjedniku na potpori koja još jednom pokazuje kako nogomet ujedinjuje svijet", objavio je Infantino.

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj ranije je izjavio kako pokvarenost izraelsko-američkih napada na njegovu zemlju nije dobar znak kada je riječ o sudjelovanju Irana na SP-u.

PROBLEMI SE GOMILAJU Još 100 dana do SP-a - ako se uopće održi: Iran prijeti povlačenjem, radovi kasne
Još 100 dana do SP-a - ako se uopće održi: Iran prijeti povlačenjem, radovi kasne

Iran bi na SP trebao igrati u skupini G s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, dvije njegove utakmice po rasporedu bi se trebale igrati u Los Angelesu, a jedna u Seattleu. Postoji čak i mogućnost susreta SAD - Iran u 16-ini finala, ako obje reprezentacije zauzmu drugo mjesto u svojim skupinama trebale bi se sastati u Dallasu 3. srpnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece
LJUBAVNI TROKUT

FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Samo jedan klik na Instagramu bio je dovoljan da pokrene lavinu glasina kako je slovenski košarkaš Luka Dončić (27) prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece. Dok je Goltes na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije s Dončićem, on je, pak, zapratio američku glumicu Madelyn Cline (27)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026