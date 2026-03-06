Obavijesti

FIFA DALA DOPUŠTENJE

Nogometna revolucija na SP-u. Usred utakmice hrpa reklama!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Kevin Lamarque

Svako poluvrijeme svake utakmice SP 2026. zaustavit će se na tri minute. Službeno zbog hidratacije igrača, ali televizijske kuće u toj pauzi smiju prikazivati reklame

Fifa je potvrdila da će televizijskim kućama dopustiti emitiranje reklama tijekom trominutnih pauza za hidrataciju koje će dijeliti svako poluvrijeme na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Zbog zabrinutosti za dobrobit igrača, krovna nogometna organizacija je još u prosincu potvrdila da će u svakom poluvremenu biti jedna pauza za osvježenje, a odluka je prvi put otvorila mogućnost televizijskim kućama da prikazuju reklame dok je igra zaustavljena.

PROBLEMI SE GOMILAJU Još 100 dana do SP-a - ako se uopće održi: Iran prijeti povlačenjem, radovi kasne
Još 100 dana do SP-a - ako se uopće održi: Iran prijeti povlačenjem, radovi kasne

Pravila su jasna. Televizijske kuće ne smiju uključiti reklame unutar 20 sekundi od sučevog zvižduka, a moraju se vratiti na prijenos najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. To im ostavlja nešto više od dvije minute za oglašavanje. Mogu i ostati na prijenosu ili prikazati studio, no ako odaberu prikaz reklame uz prijenos utakmice, oglašivač mora biti Fifin sponzor. Ako pak potpuno prekinu prijenos i prijeđu na reklame, prostor mogu prodati kome god žele.

17
Foto: fifa.com

Nije slučajno što se pauze uvode upravo na Mundijalu u SAD-u. Američki televizijski djelatnici, naviknuti na reklamne prekide u košarci i američkom nogometu, odavno traže takve mogućnosti u nogometu. Televizijske kuće platit će Fifi daleko više novca nego ikad prije, zahvaljujući prihodima koje donose ove reklamne pauze.

Fifa je pauze u prosincu predstavila kao mjeru zaštite zdravlja igrača, ali odmah dodala da neće ovisiti o temperaturi ni vremenskim uvjetima, što znači da će ih biti na svakoj utakmici, u svakom vremenu. Kritičari već upozoravaju da je zaštita zdravlja tek zgodan izgovor za ono što je zapravo novi oglasni format vrijedan stotine milijuna dolara. I cjepkanje nogometnih utakmica na četvrtine.

