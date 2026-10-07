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Infantino ima protukanidata. Za predsjednika Fife kandidirao se bivši nogometaš Tottenhama

Piše HINA,
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Infantino ima protukanidata. Za predsjednika Fife kandidirao se bivši nogometaš Tottenhama
Foto: Kacper Pempel
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Profesionalni nogomet ostavio je 2004. godine te se nakon toga posvetio radu u financijskom sektoru

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Bivši nogometaš Tottenhama Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika Fife na izborima koji se održavaju sljedeće godine, postavši tako prvi kandidat koji je javno potvrdio da će izazvati Giannija Infantina. Vega (55) je bivši švicarski reprezentativac koji je tijekom karijere igrao i za Celtic i Watford. Profesionalni nogomet ostavio je 2004. godine te se nakon toga posvetio radu u financijskom sektoru.

- Kandidiram se kako bih ponovno ujedinio globalnu nogometnu obitelj, proveo stvarne i trajne reforme, modernizirao Fifu te vratio stabilnost, vjerodostojnost i povjerenje koji su našem sportu prijeko potrebni - izjavio je Vega u priopćenju kojim je najavio svoju kandidaturu - kako prenosi BBC.

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Prošlog je mjeseca Infantino izjavio da je "potpuno predan vođenju Fife", unatoč pozivima Uefe, CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije da podnese ostavku.

Vega je o kandidaturi za predsjednika Fife razmišljao i 2015. godine, nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika Seppa Blattera. Četiri godine kasnije najavio je namjeru da se suprotstavi Infantinu, no nije uspio osigurati potrebnu podršku za ulazak u utrku; u to je vrijeme za kandidaturu bila potrebna potpora najmanje pet od 211 nacionalnih saveza članica Fife.

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- Kandidiram se jer me život pripremio da služim nogometu", izjavio je Vega. Naglasio je da nogomet ne pripada predsjednicima, konfederacijama ni administratorima, već igračima, trenerima, sucima, navijačima, klubovima, ligama, savezima i zajednicama diljem svijeta. "Nogomet uvijek mora biti na prvom mjestu. Međutim, podjele predugo razdiru našu nogometnu obitelj. Trenutačno vodstvo demoraliziralo je sport, dok je loše upravljanje narušilo vjerodostojnost FIFA-e i povjerenje cijele nogometne obitelji - ustvrdio je Vega.

Bivši švicarski reprezentativac također je istaknuo da sukobi unutar nogometne administracije ne smiju ugroziti igrače, trenere, suce i navijače.

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