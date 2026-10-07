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Nova Fifina ljestvica nakon Lige nacija: Evo gdje je Hrvatska...

Piše Jakov Drobnjak,
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Nova Fifina ljestvica nakon Lige nacija: Evo gdje je Hrvatska...
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Loše vijesti za 'vatrene': Hrvatska pala na 14. mjesto Fifine ljestvice, a Švicarska ih preskočila nakon savršenog niza

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Fifa je objavila novu ljestvicu reprezentacija te su stigle nove loše vijesti za Hrvatsku. Nakon četiri utakmice Lige nacija (jedna pobjeda i čak tri poraza), "vatreni" su pali za jedno mjesto te su sada na 14. mjestu. Nakon ovog ciklusa Lige nacija Hrvatskoj je koeficijent pao za 3,72 boda.

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Hrvatska je Svjetsko prvenstvo završila na 13. mjestu, a sada ju je preskočila Švicarska koja je u Drugom razredu Lige nacija ostvarila četiri pobjede u nizu (Sjeverna Makedonija dva puta, Škotska, Slovenija). Tako je zaradila 2,93 boda te uz Hrvatsku preskočila i Njemačku, pa je sada na 12. mjestu.

Prve četiri reprezentacije ostale su iste - Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska. Veliki skok je doživio Portugal koji je sa sedmog mjesta skočio u Top 5. Za jedno mjesto pali su još i Brazil, Maroko te spomenuta Njemačka.

Fifinu ljestvicu pogledajte OVDJE.

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