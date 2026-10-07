Nova Fifina ljestvica nakon Lige nacija: Evo gdje je Hrvatska...

Fifa je objavila novu ljestvicu reprezentacija te su stigle nove loše vijesti za Hrvatsku. Nakon četiri utakmice Lige nacija (jedna pobjeda i čak tri poraza), "vatreni" su pali za jedno mjesto te su sada na 14. mjestu. Nakon ovog ciklusa Lige nacija Hrvatskoj je koeficijent pao za 3,72 boda.

Hrvatska je Svjetsko prvenstvo završila na 13. mjestu, a sada ju je preskočila Švicarska koja je u Drugom razredu Lige nacija ostvarila četiri pobjede u nizu (Sjeverna Makedonija dva puta, Škotska, Slovenija). Tako je zaradila 2,93 boda te uz Hrvatsku preskočila i Njemačku, pa je sada na 12. mjestu.

Prve četiri reprezentacije ostale su iste - Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska. Veliki skok je doživio Portugal koji je sa sedmog mjesta skočio u Top 5. Za jedno mjesto pali su još i Brazil, Maroko te spomenuta Njemačka.

Fifinu ljestvicu pogledajte OVDJE.