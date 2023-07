Iniesta u 40. godini napušta Vissel Kobe, ali ne i karijeru!

Četiri Lige prvaka, dva Europska, jedno Svjetsko prvenstvo i devet naslova u španjolskom prvenstvu samo je dio onog što je legendarni Andres Iniesta osvojio u karijeri.

Bivši član zlatne generacije Barcelone i 'furije' danas je rekao zbogom japanskom Vissel Kobeu - jer želi više igrati!? Ipak je 'tek' u 40. godini života...

Iniesta je u japanskog prvoligaša stigao 2018. godine, to mu je bio drugi klub u profesionalnoj karijeri! Za Vissel Kobe je odigrao ukupno 134 utakmice, no u prošloj sezoni je skupio samo šest nastupa i to je bio znak da trener više ne računa ozbiljno na njega.

- Moja je želja bila umiroviti se u Vissel Kobeu. No, dogodile su se neke stvari na koje ne mogu utjecati. Igram sve manje i trener ima neke drugačije ideje. Napuštam klub, ali i dalje imam u planu igrati - kazao je Iniesta krajem svibnja.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Imao je dosta vremena za promijeniti odluku, pa zasad nije poznato hoće li Iniesta potpisati za treći klub u svojoj profesionalnoj karijeri, ili je već imao svoj 'posljednji ples'. Što god odlučio, njegovo ime u nogometnom svijetu neće nikad biti zaboravljeno.