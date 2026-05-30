Insajder: Slot je kandidat za preuzimanje Modrićevog kluba

Nizozemski stručnjak Arne Slot je dobio otkaz na poziciji trenera u Liverpoolu i već se spominje kao glavni kandidat za preuzimanje Milana. Prema informacijama europskih medija, Slot je prvi izbor za novog trenera talijanskog kluba, koji je nakon loše sezone i neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu prvaka otpustio Massimiliana Allegrija i započeo s rekonstrukcijom.

Odlazak s Anfielda uslijedio je nakon sezone u kojoj Liverpool nije uspio obraniti naslov prvaka. Unatoč potrošnji od preko 480 milijuna eura na igrače poput Alexandera Isaka i Floriana Wirtza, momčad je sezonu završila na petom mjestu.

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 30, 2026

Milan je u potrazi za novim trenerom i u Slotu vidi potencijalno rješenje. Klub traži dugoročno rješenje na trenerskoj poziciji kako bi postao konkurentniji, a Slot se smatra jednim od glavnih kandidata. Novinar Sacha Tavolieri navodi da su pregovori u tijeku te da se razmatraju i druga poznata imena. Uz Slota, spominje se i mogući dolazak Ramona Planesa iz Al Ittihada na poziciju sportskog direktora, koji ima iskustvo rada u Barceloni i Tottenhamu.

*uz korištenje AI-ja