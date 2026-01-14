Obavijesti

Inter hoće Perišića natrag! PSV blokira transfer: 'Nema šanse!'

Foto: Phil Noble/REUTERS

Talijanski insajderi Pasquale Guarro, Ekrem Konur i Alfio Musmarra navode da Inter razmatra Perišića kao rješenje za desnu stranu, gdje je zbog teške ozljede na dulje razdoblje otpao Denzel Dumfries

Ivan Perišić ponovno se našao u središtu zimskih transfernih špekulacija. Hrvatski reprezentativac već ima iskustvo s promjenama sredine u siječnju, budući da je 2013. godine Borussiju Dortmund zamijenio Wolfsburgom, dok je početkom 2024. na posudbi nosio dres Hajduka. Sada se, prema talijanskim izvorima, ponovno spominje njegov povratak u Inter.

Perišić trenutačno proživljava vrlo uspješno razdoblje u PSV-u. S nizozemskim velikanom osvojio je naslov Eredivisie, a ove sezone etablirao se kao jedan od ključnih igrača momčadi Petera Bosza. PSV se nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice sa sedam bodova prednosti i na dobrom je putu plasmana u nokaut-fazu Lige prvaka. Od dolaska u Eindhoven u ljeto 2024. godine, Perišić je u svim natjecanjima upisao 23 nastupa, postigao četiri gola i dodao deset asistencija.

Talijanski insajderi Pasquale Guarro, Ekrem Konur i Alfio Musmarra navode da Inter razmatra Perišića kao rješenje za desnu stranu, gdje je zbog teške ozljede na dulje razdoblje otpao Denzel Dumfries. Inter je najprije pokušao dovesti Joãoa Cancela, no taj je transfer propao jer je Portugalac odlučio nastaviti karijeru u Barceloni.

Nakon toga trener Christian Chivu okrenuo se provjerenom rješenju te se, prema informacijama iz Italije, raspitivao o statusu Perišića u PSV-u. U Milanu cijene njegovu svestranost, iskustvo i mogućnost igranja na obje strane terena, što ga čini logičnim kratkoročnim rješenjem u zahtjevnom dijelu sezone.

Inter Milan - Borussia Mönchengladbach
Foto: Cesar Luis de Luca/DPA

Međutim, iz Nizozemske stižu jasne poruke kako PSV ne namjerava pustiti hrvatskog reprezentativca. Klub ga vidi kao važan dio sadašnjosti i budućnosti, a Perišić ima važeći ugovor do ljeta 2027. godine. Nizozemski mediji ističu da Bosz ne želi ostati bez jednog od ključnih igrača u borbi za domaće i europske ciljeve.

Perišić je dres Intera nosio od 2015. do 2022. godine, uz posudbu u Bayern u sezoni 2019./2020., kada je osvojio Ligu prvaka. U milanskom klubu imao je 254 nastupa, postigao 55 golova i zabilježio 50 asistencija, osvojivši naslov prvaka Italije te Kup i Superkup. Nakon odlaska iz Intera igrao je za Tottenham, gdje je doživio tešku ozljedu koljena, potom kratko za Hajduk, a karijeru je revitalizirao u PSV-u.

