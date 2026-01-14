Obavijesti

Sport

BORBA ZA 'SCUDETTO'

Inter se odvojio na vrhu Serie A, Sučiću mrvice. Napoli kiksao

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alessandro Garofalo

Drama u Serie A! Inter s minimalcem protiv Leccea, Esposito junak. Napoli opet posrnuo, treći remi zaredom, obrana naslova pod upitnikom

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je pobijedio Lecce 1-0, dok je Napoli odigrao tek 0-0 protiv Parme. Napoli, Inter, Milan i Bologna odgodili su susrete 16. kola zbog sudjelovanja u talijanskom Superkupu u prosincu.

Inter je u odgođenom dvoboju teško izborio pobjedu protiv Lecce sa 1-0, a gol odluke zabio je Francesco Esposito u 78. minuti. Za "nerazzurre" je od 87. minute zaigrao hrvatski veznjak Petar Sučić.

Petar Sučić oko Salzburga 00:35
Petar Sučić oko Salzburga | Video: GNK Dinamo

Za razliku od Intera koji je osvojio važne bodove u borbi za naslov, aktualni prvak Napoli je odigrao tek 0-0 protiv Parme upisavši treći uzastopni remi čime je dodatno pokvario izglede za obranu naslova.

Nakon 2-2 protiv Verone, te 2-2 protiv Intera, talijanski prvak je pred svojim navijačima odigrao "mršavih" 0-0 protiv Parme. Domaćin je imao 70 posto posjeda lopte, 16 udaraca i sedam kornera, ali se Parma uspjela obraniti.

U četvrtak se sastaju Verona i Bologna, te Como i Milan. Inter sada vodi na ljestvici sa 46 bodova, Milan i Napoli imaju po 40 bodova, no Modrić i društvo imaju susret manje, a zatim slijede Juventus i Roma sa po 39 bodova.

