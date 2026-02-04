Obavijesti

TALIJANSKI KUP

Inter srušio Torino. Kulenović zabio i igrao sjajno, Vlašić bio solidan. Sučić ušao s klupe...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Inter u polufinalu Kupa nakon pobjede 2-1 protiv Torina! Kulenović zabio za goste, ali nije bilo dovoljno. Inter čeka pobjednika između Napolija i Coma

Nogometaši Intera prvi su polufinalisti talijanskog Kupa nakon što su u četvrtfinalu u Monzi pobijedili Torino sa 2-1, a gol za goste zabio je Sandro Kulenović. Domaćin je poveo u 35. minuti golom Angea Bonnyja, a na 2-0 je povisio Andy Diouf u 48. minuti.

CALCIO - Serie A - Torino FC vs US Lecce
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / ipa-agency.net

Goste je u život vratio Sandro Kulenović smanjivši na 2-1 u 57 minuti. Norvežanin Marcus Pedersen je ubacio s desne strane, lopta je pogodila Carlosa Augusta i velikom luku završila pred vratima gdje se Kulenović sjajno snašao i glavom zabio za smanjenje vodstva.

Gol Kulenovića pogledajte OVDJE.

Bivši napadač Dinama je u subotu službeno potpisao za Torino, već u nedjelju je debitirao za novi klub kada je u 78. minuti utakmice protiv Leccea zamijenio Duvana Zapatu, da bi u svom drugom nastupu zaigrao od prve minute i postigao prvijenac.

Torino je u 74. minuti i po drugi put zatresao suparničku mrežu, no gol Mattea Pratija je poništen zbog zaleđa. U završnici susreta gosti su pritisnuli tražeći izjednačenje, ali nisu uspjeli.

Za Inter je od 56. minute zaigrao Petar Sučić, dok su Kulenović i Nikola Vlašić odigrali cijeli susret za goste. Inter će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta Napoli - Como koji je na rasporedu 10. veljače. Sutra se sastaju Atalanta i Juventus, dok će posljednji putnik u polufinale biti poznat 11. veljače kada će snage odmjeriti Bologna i Lazio.

