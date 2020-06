Interov kapetan: Došao sam do suca i pitao ga čega se boji...

<p>Nogometaši Hajduka pobijedili su fenjeraša <strong>Inter </strong>golom za 2-1 u 97. minuti. Bugarin <strong>Dimitrov </strong>bio je junak, a interovcima je, unatoč sjajnoj partiji, ostao gorak okus u ustima. Show je "ukrao" sudac <strong>Zdenko Lovrić</strong> koji je godinama bio pomoćni sudac, a sad je dobio priliku na velikoj pozornici. </p><p>Debi iz noćne more, hrpu dvojbenih situacija koje bi teško razlučili i pravilno prosudili i puno iskusniji suci. Leđa mu je u VAR sobi čuvao prekaljeni Ivan Bebek, ali svejedno je bilo puno repova. U 60. minuti <strong>Nikola Soldo</strong> dobio je crveni zbog igranja rukom, Lovrić je nakon VAR-a to dosudio, ali igrači Intera kunu se da je ubačaj Juranovića koji je prethodio situaciji bio izvan granica igrališta.</p><p>Kapetan Intera <strong>Frano Mlinar</strong> pokušao je "stati na loptu":</p><p>- Bio sam nekoliko metara od tog Juranovićevog ubačaja i uvjeren sam da je lopta bila vani. Što se tiče Soldina igranja rukom, tu nema ništa sporno, čisti crveni karton i penal, ali do toga nije trebalo ni doći... Otrčali smo do monitora na kojem je sudac pregledavao snimku i tu sam se još jednom uvjerio da je lopta vani i kazao sam treneru Hajduka Igoru Tudoru da od penala i crvenog neće biti ništa. On mi je samo odbrusio...</p><p>- Da stvar bude gora, sudac mi je zbog prigovora dao žuti karton. Cijeli HNL zna me kao jednog od najkorektnijih igrača, nikad nisam nikog uvrijedio, prema sucima se uvijek odnosim s puno poštovanja. Došao sam do Lovrića i smirenim tonom ga pitao: 'Čega se bojiš'? Ne znam što se u ovoj državi smije, a što ne smije - kazao je rezignirani Mlinar.</p><p>Igrači "diva iz predgrađa" razočarani se vraćaju u Zaprešić.</p><p>- Baš smo razočarani, ali što je tu je. Moram čestitati stručnom stožeru i svim suigračima, disali smo kao jedan. Bili smo čvrsti, kompaktni, taktički sjajno postavljeni... Čestitam Hajduku na pobjedi i želim im svu sreću u nastavku sezone - završio je pomirljivim tonom Mlinar.</p>