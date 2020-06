Igrači mi se kunu da je lopta kod penala bila pola metra vani

Navodno je utakmica trajala 112 minuta, ja sam mislio da igramo košarku i da je na našoj klupi Novosel, a na Hajdukovoj Skansi. Ništa, svaka je pobjeda zaslužena, rekao je trener Intera

<p>Drama, drama i drama. Drugačije se ne može opisati utakmica na Poljudu između <strong>Hajduka i Intera (2-1)</strong>. Visjeli su Splićani kao luster, Inter ih je držao na konopcima sve do 55. minute kada je <strong>Nikola Soldo</strong> rukom spriječio da lopta završi u mreži, a onda je i dobio crveni karton nakon što je reagirao VAR. </p><p>Caktaš je izjednačio iz drugog pokušaja, a Zaprešićani su potpuno pali. Igrala se 'Viktorija' na zaprešićki gol, a momčad Tomislava Ivkovića pala je tek u 97. minuti kada je <strong>Kristijan Dimitrov </strong>zabio nakon ubačaja iz kornera. Nadoknada se na kraju igrala 13 minuta, a Zaprešićani su ipak pognute glave i s ponekom psovkom na usnama napustili poljudski travnjak.</p><p>- Navodno je utakmica trajala 112 minuta, ja sam mislio da igramo košarku i da je na našoj klupi Novosel, a na Hajdukovoj Skansi. Ništa, svaka je pobjeda zaslužena, čestitam Hajduku na pobjedi. Mi smo odigrali koliko smo mogli, dali smo maksimum. Odluke koje su donesene ne možemo promijeniti - rekao je trener gostiju <strong>Tomislav Ivković</strong>.</p><p>Što se tiče gostiju, za njih je najsporniji ponovljeni penal Mije Caktaša. Prvo mu je Matković obranio penal, ali iz VAR sobe su javili da je ranije od dopuštenog izašao s gol-linije i glavni sudac Zdenko Lovrić je kapetanu Hajduka dao popravni. Caktaš je pak to realizirao.</p><p>- Igrači su se pridržavali dogovora, rano smo ostali s igračem manje i ja im nemam što predbaciti. Ako se budemo tako odgovorno ponašali i igrali, ne bojim se za budućnost naše momčadi... Meni je najvažnije da su moji igrači karakterno odgovorili i borili se do kraja. Za kraj, Bebek ima 300 utakmica u nogama i bogato iskustvo i ako je zvao suca, znači da nešto postoji. A sudac koji ima toliko utakmica ne zove ga bez veze. Ali, riješeno je tako kako je riješeno - rekao je Ivković koji nam se javio nedugo nakon završetka utakmice i otkrio sumnjive situacije...</p><p>- Nije mi jasna situacija kod penala, suci su zaustavili snimku kad je lopta bila u visini koljena, a ne kada je igrač Hajduka stopalom vratio loptu nazad. Moji igrači mi tvrde, zapravo čak mi se i kunu da je lopta bila pola metra vani. Ostale sporne situacije? Ne mogu pričati o tome, ja sam samo razmišljao kako voditi utakmicu i kako dohvatiti što bolji rezultat. Nisam ja taj koji se bavi sudačkim odlukama - zaključio je trener Intera.</p>