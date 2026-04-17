Fruk se nije oporavio, Sanchez otkrio koliko dugo će izbivati

Rijeka na subotnji derbi protiv Dinama putuje u desetkovanom stanju. Trener Victor Sanchez na konferenciji za medije objavio je vijesti koje su šokirale navijače. Popis izostanaka je dugačak, a najteži udarac je gubitak najboljeg igrača. Toni Fruk (25) neće igrati sljedećih nekoliko utakmica.

Iako su prve prognoze bile optimističnije, liječnička služba potvrdila je da je udarac u leđa, koji je Fruk dobio na utakmici protiv Osijeka u prošlom kolu, ozbiljnije prirode.

Jon Mersinaj (27), branič Osijeka koji je ozlijedio Fruka, za taj start nije dobio ni žuti karton od suca Matea Ercega. Fruk je ove sezone motor momčadi sa 17 golova i tri asistencije, a njegov izostanak bit će golem hendikep ne samo protiv Dinama, već i u nadolazećim susretima s Varaždinom, Hajdukom, Lokomotivom i Vukovarom.

- Toni Fruk nam neće biti na raspolaganju nekoliko sljedećih utakmica. Razlog je udarac u leđa koji je dobio na prošloj utakmici s Osijekom. To je informacija koju sam dobio od naše liječničke službe - izjavio je Sanchez.

Problemima tu nije kraj. Teo Barišić (21) i Samuele Vignato (22) također su "out" na duže vrijeme zbog ozljeda. Da stvar bude lošija po Rijeku, Sanchez za Maksimir ne može računati ni na Alfonsa Barca (24) te Mladena Devetka (27), koji susret propuštaju zbog kartona.

Nakon poraza od Osijeka (2-0), Rijeka u subotu u 16 sati izlazi na maksimirski travnjak potpuno desetkovana. Sanchez će morati drastično kemijati s početnim sastavom kako bi nadoknadio izostanak čak petorice važnih igrača u ključnom dvoboju sezone.