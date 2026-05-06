Iran traži jamstva od Fife kako bi sudjelovao na Mundijalu...

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza (FFI) Mehdi Taj, pozvao je Međunarodnu nogometnu federaciju (FIFA) da im pruži jamstva da njihova delegacija neće biti izložena uvredama na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, izvijestila je iranska novinska agencija IRNA.

"Kako bismo sudjelovali na prvenstvu, tražimo jamstva FIFA-e da se neki incidenti iz prošlosti neće ponoviti," kazao je Taj novinarima.

Šef iranskog nogometa rekao je da sudjelovanje njegove zemlje na Svjetskom prvenstvu ovisi o nadolazećem sastanku s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, na kojem će zahtijevati da zemlja domaćin osigura puno poštovanje iranske delegacije.

"Ako se održi puno poštovanje i ne budu upućivane uvrede, posebno službenim i vojnim institucijama zemlje, nećemo imati problema sa sudjelovanjem," dodao je Taj, očito misleći na Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), koju SAD smatra terorističkom organizacijom.

"Nemamo nikakve veze sa SAD-om, momčad je zasluženo stekla pravo sudjelovanja na prvenstvu, a naš domaćin je FIFA, a ne američki predsjednik Donald Trump. Ako se u toj zemlji izrekne bilo kakva uvreda, sigurno ćemo reagirati na isti način kao što smo reagirali u Kanadi. Sasvim je moguće da će se momčad u tom slučaju vratiti kući," poručio je predsjednik FFI-a.

Taj je bio visoki dužnosnik IRGC-a prije nego što je postao predsjednik Iranskog nogometnog saveza. Krajem travnja putovao je u Kanadu kako bi prisustvovao 76. FIFA-inom kongresu, ali se odlučio vratiti u Iran nakon što su ga kanadski imigracijski dužnosnici u Torontu navodno uvrijedili.

Međutim, kanadski mediji izvijestili su da je Taj deportiran zbog svoje povezanosti s iranskim elitnim vojnim snagama, koje je i Kanada 2024. godine označila terorističkom organizacijom.

Američki državni tajnik Marco Rubio nedavno je izjavio da neće biti problema s odobravanjem ulaska iranske reprezentacije, koja će igrati utakmice u grupnoj fazi u Inglewoodu i Seattleu, ali će tehničkom osoblju Iranskog nogometnog saveza biti odbijen ulazak u Sjedinjene Države, jer Washington tvrdi da imaju veze s Revolucionarnom gardom. Iran će na prvenstvu igrati u skupini G s Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.