Obavijesti

Sport

Komentari 2
SVE OVISI O SASTANKU

Iran traži jamstva od Fife kako bi sudjelovao na Mundijalu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Iran traži jamstva od Fife kako bi sudjelovao na Mundijalu...
Foto: Wana News Agency/REUTERS

Nemamo nikakve veze sa SAD-om, momčad je zasluženo stekla pravo sudjelovanja na prvenstvu, a naš domaćin je FIFA, a ne američki predsjednik Donald Trump, rekao je predsjednik Iranskog saveza

Admiral

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza (FFI) Mehdi Taj, pozvao je Međunarodnu nogometnu federaciju (FIFA) da im pruži jamstva da njihova delegacija neće biti izložena uvredama na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, izvijestila je iranska novinska agencija IRNA.

"Kako bismo sudjelovali na prvenstvu, tražimo jamstva FIFA-e da se neki incidenti iz prošlosti neće ponoviti," kazao je Taj novinarima.

World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v North Korea
Foto: Wana News Agency/REUTERS

Šef iranskog nogometa rekao je da sudjelovanje njegove zemlje na Svjetskom prvenstvu ovisi o nadolazećem sastanku s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, na kojem će zahtijevati da zemlja domaćin osigura puno poštovanje iranske delegacije.

"Ako se održi puno poštovanje i ne budu upućivane uvrede, posebno službenim i vojnim institucijama zemlje, nećemo imati problema sa sudjelovanjem," dodao je Taj, očito misleći na Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), koju SAD smatra terorističkom organizacijom.

"Nemamo nikakve veze sa SAD-om, momčad je zasluženo stekla pravo sudjelovanja na prvenstvu, a naš domaćin je FIFA, a ne američki predsjednik Donald Trump. Ako se u toj zemlji izrekne bilo kakva uvreda, sigurno ćemo reagirati na isti način kao što smo reagirali u Kanadi. Sasvim je moguće da će se momčad u tom slučaju vratiti kući," poručio je predsjednik FFI-a.

'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG' Kranjčar o mogućem novom izborniku i komu je rekao da je veći talent od Luke: 'Strašno...'
Kranjčar o mogućem novom izborniku i komu je rekao da je veći talent od Luke: 'Strašno...'
INTERES NIJE OGROMAN Amerikanci u panici: Hoteli su prazni uoči Svjetskog prvenstva
Amerikanci u panici: Hoteli su prazni uoči Svjetskog prvenstva

Taj je bio visoki dužnosnik IRGC-a prije nego što je postao predsjednik Iranskog nogometnog saveza. Krajem travnja putovao je u Kanadu kako bi prisustvovao 76. FIFA-inom kongresu, ali se odlučio vratiti u Iran nakon što su ga kanadski imigracijski dužnosnici u Torontu navodno uvrijedili.

Međutim, kanadski mediji izvijestili su da je Taj deportiran zbog svoje povezanosti s iranskim elitnim vojnim snagama, koje je i Kanada 2024. godine označila terorističkom organizacijom.

Američki državni tajnik Marco Rubio nedavno je izjavio da neće biti problema s odobravanjem ulaska iranske reprezentacije, koja će igrati utakmice u grupnoj fazi u Inglewoodu i Seattleu, ali će tehničkom osoblju Iranskog nogometnog saveza biti odbijen ulazak u Sjedinjene Države, jer Washington tvrdi da imaju veze s Revolucionarnom gardom. Iran će na prvenstvu igrati u skupini G s Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026