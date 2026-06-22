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NAPUŠTAJU L.A.

Iranci ostavili emotivnu poruku nakon Belgije. Prisjetili se ubojstva 168 djevojčica

Piše Filip Sulimanec,
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Iranci ostavili emotivnu poruku nakon Belgije. Prisjetili se ubojstva 168 djevojčica
Foto: X/Screenshoot

Hvala ti, Los Angeles, na gostoprimstvu. U Los Angeles smo došli s ponosom, natjecali se s čašću i odlazimo s dostojanstvom, napisali su iranski nogometaši

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Iranski nogometaši ostavili su u nedjelju poruku u svojoj svlačionici na stadionu SoFi, zahvalivši Los Angelesu na gostoprimstvu tijekom Svjetskog prvenstva i poručivši da odlaze s dostojanstvom nakon remija 0:0 s Belgijom koji ih je ostavio u igri za prolazak dalje.

Los Angeles je dosad bio domaćin obiju iranskih utakmica u skupini G, dok se reprezentacija između susreta vraćala u svoju bazu u Meksiku.

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Foto: KIRBY LEE

Iran provodi prvenstvo smješten u Tijuani, putujući u SAD samo na utakmice zbog ograničenja vezanih uz njihov boravak u zemlji, dok je nekolicini članova stručnog stožera i službenih osoba Irana odbijena viza.

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 - Od drevne Perzije od prije tisuće godina do civiliziranog Irana danas, duh Irana ostaje živ i nepokolebljiv - stajalo je u rukom pisanoj poruci koju je objavio iranski nogometni savez. Na poruci se nalazi i hastag 168 i Minab, jasna poruka o ubojstvu 168 djece u osnovnoj školi koju je bombardirala Amerika prvi dan rata.

Foto: X/Screenshoot

 - Hvala ti, Los Angeles, na gostoprimstvu. U Los Angeles smo došli s ponosom, natjecali se s čašću i odlazimo s dostojanstvom - napisali su iranski nogometaši.

U poruci se također zahvaljuje iranskim navijačima koji su dali svoje "srce, glas i dušu" za momčad tijekom dviju utakmica, a završila je pozivom na mir, poštovanje i prijateljstvo među svim narodima.

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