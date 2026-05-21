Iranci podnijeli zahtjeve za vize za Svjetsko prvenstvo u Americi

Iranska nogometna reprezentacija zatražila je u četvrtak vize za Kanadu, a neki su igrači zatražili i vize za SAD u Ankari. Svjetsko prvenstvo zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a Iran će sve tri utakmice grupne faze odigrati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iran prvu utakmicu u skupini igra s Novim Zelandom 15. lipnja, zatim igra s Belgijom 21. lipnja u Los Angelesu a onda pet dana kasnije s Egiptom u Seattleu. Iranskim igračima će trebati viza za Kanadu ako prođu u nokaut fazu. Cijela momčad prisustvovala je terminima za izdavanje kanadske vize, dok su neki igrači, koji nisu podnijeli zahtjev za američke vize prije početka rata u Iranu, također podnijeli zahtjeve u Ankari, rekao je dužnosnik iranskog nogometnog saveza.

Neki iranski igrači sa sjedištem u inozemstvu pridružili su se momčadi u Ankari prije nego što su kasnije otputovali u trening kamp momčadi u Antaliji.

Iran se priprema za SP u kampu u Turskoj nakon što je iranska domaća liga prekinuta zbog američkih i izraelskih napada na zemlju koji su započeli 28. veljače, zbog čega su mnogi igrači bili bez forme.

Momčad je trenirala u Antaliji ranije ovog tjedna, a izbornik Amir Ghalenoei pokušava pripremiti svoju momčad nakon što je većina domaćih igrača provela sedam tjedana bez natjecateljskog nogometa tijekom suspenzije iranske lige.

Iran se rano kvalificirao za ovo svjetsko prvenstvo na kojem nastupa 48 momčadi, ali pripreme su zasjenjene neizvjesnošću oko putovanja i sigurnosnih aranžmana nakon sukoba između Irana, SAD-a i Izraela.

Iranski nogometni savez prethodno je rekao da će se zahtjevi za američke vize za reprezentaciju obrađivati ​​u Turskoj nakon razgovora s Fifom.

Iran bi trebao odigrati prijateljsku utakmicu protiv Gambije 29. svibnja prije nego što Ghalenoei imenuje svoj konačni sastav od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo do Fifinog roka 1. lipnja.