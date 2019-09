Išla mu i škola: Matematičar Petko osvajao je županijsko...

Iako nisam ništa ponavljao, dobar sam s brojevima. Može, riješit ću vam koji zadatak iz matematike, rekao nam je Bruno Petković, centarfor Dinama, prije nekih pola godine i bacio se na posao. Krenuo je rješavati jednadžbu iz šestog razreda osnovne škole.

- Evo, riješio sam jedan zadatak - nasmijao se Bruno, nakon što je nakon 30-ak sekundi riješio jednadžbu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dalje nije trebalo ići, vidjelo se da je veliko matematičko znanje ostalo.

Foto: Antonio Bevanda/24sata

- Bio sam stvarno dobar u osnovnoj školi. Pogotovo u petom i šestom razredu. Išao sam na natjecanja, bio sam najbolji na školskom, gradskom u Metkoviću, županijskom, a bio sam četvrti na regionalnom gdje je sudjelovala cijela Dalmacija. U osnovnoj sam matematiku 'rasturao', a nakon toga sam se posvetio nogometu - kaže Petković.

Knjige o motivaciji

Zimus je Lokomotivi i Interu zabio škaricama, specijalizirao se za te sjajne poteze.

- I dok sam bio mlađi, često sam igrao na efektan način. Često sam pokušavao škarice i odigravanja petom, ali nikad nisam bio uspješan u tome kao sad u Dinamu - govori nam 24-godišnji napadač, kojega sve češće uspoređuju s Marijom Mandžukićem.

- Realan sam tip, ne volim usporedbe. Posjedujem dosta kvaliteta, ali Mandžo je imao sjajnu karijeru. Zasad se mogu stati u rečenicu s njim - jasan je napadač "modrih".

Posljednjih je sezone igrao u Italiji, nije mogao ni sanjati da će biti heroj navijača hrvatskog prvaka. Dvije godine tamo nije zabio, a onda je u Dinamo prodisao.

- Lani sam u ovo vrijeme igrao za Veronu, ali to je bio drugi nivo. Puno je lakše igrati u ovako dobro posloženoj i napadačkoj momčadi, a ako se neki pitaju gdje sam bio prije, onda i ja neke navijače mogu pitati gdje su oni bili prije. Nisam u šest mjeseci naučio igrati nogomet, samo nisam imao ovako dobru statistiku - kazao nam je Bruno prije pola godine, a od tada je još podigao razinu igre. Puno mu je pomogao trener Nenad Bjelica koji ga je vratio u život.

- Trener mi svakodnevno daje savjete. To mi baš pomogne. Iskreno, ne znam reći koji je najbolji savjet koji mi je trener dao, ali bilo je mnoštvo dobrih. Davao mi je podršku na početku kad su me kritizirali, a sad kad me krenulo savjetuje da budem s nogama na zemlji. Nenad Bjelica ima jako dobar balans, to se vidi i po našim rezultatima - nahvalio je Petković stratega Zagrepčana.

Za 'vatrene' zabija svaku drugu utakmicu

Petković je nakon ovog razgovora skupio četiri nastupa za reprezentaciju, a postigao je i dva gola, po jedan Tunisu i Slovačkoj. Ni on se nije nadao ovakvom strelovitom usponu, pogotovo ako se sjetimo što nam je kazao.

- Zlatko Dalić me još nije zvao. Uopće nikad s njim nisam bio u kontaktu. Ne želim si u ovom trenutku stavljati prevelika očekivanja. Stvarno bih bio presretan da uskoro obučem hrvatski dres, ali i da se poziv za iduće utakmice ne dogodi, bit ću samo još više motiviran. Siguran sam onda da će i taj poziv doći - uvjeren je Petković.

Eto, dalje znate, Dalić ga je nazvao, a ovaj mu se zahvalio golovima...

Mnoge pripadnice ljepšeg spola zanima kakav je Bruno izvan terena, koji mu je hobi.

- Miran sam tip, uživam u društvu prijatelja s kojima se zadnjih godina nisam baš mogao družiti. Kad nisam s njima ili s djevojkom onda sam doma na računalu ili čitam neku knjigu - rekao je Petković otkrio što je posljednje pročitao:

- Iskreno, posljednje sam materijale za čitanje dobio od trenera Bjelice. To su većinom knjige o motivaciji. Baš su jako dobre. Nenad mi često savjetuje što da čitam, pa onda uzmem od njega te knjige.