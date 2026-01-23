Obavijesti

Sport

Komentari 3
'VELIKO RAZOČARANJE'

Islandski mediji razočarani: 'Još jedan gorak poraz od Hrvata'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Islandski mediji razočarani: 'Još jedan gorak poraz od Hrvata'
3
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Zanimljivo, Hrvatska i Island odigrali su 10 utakmica u posljednjih 16 godina na velikim natjecanjima, a naša reprezentacija pobijedila je osam puta, uz jedan remi i poraz

Admiral

Islandska rukometna reprezentacija bila je veliki favorit uoči utakmice protiv Hrvatske, ali poraz ih je udaljio od željenog polufinala Europskog prvenstva. Mediji na Islandu ovako su doživjeli poraz protiv naše reprezentacije. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... 01:41
Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

"Još jedan gorak poraz od Hrvata", naslov je portala Visir, koji je istaknuo i da se poraz dogodio na Dan poljoprivrednika u toj zemlji. 

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S druge strane, portal DV naslovio je tekst s "Veliko razočaranje u Malmöu". 

Zanimljivo, Hrvatska i Island odigrali su 10 utakmica u posljednjih 16 godina na velikim natjecanjima, a naša reprezentacija pobijedila je osam puta, uz jedan remi i poraz. 

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Islanđani do kraja druge faze turnira igraju još protiv Švedske, Švicarske i Slovenije, a uoči turnira bili su označeni kao drugi favorit ove skupine, iza Šveđana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu
PUNO BOLJA IGRA

Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Prva su ova dva boda koje su naši rukometaši osvojili u drugoj fazi natjecanja. Sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske u 20.30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026