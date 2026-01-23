Islandski mediji razočarani: 'Još jedan gorak poraz od Hrvata'

Islandska rukometna reprezentacija bila je veliki favorit uoči utakmice protiv Hrvatske, ali poraz ih je udaljio od željenog polufinala Europskog prvenstva. Mediji na Islandu ovako su doživjeli poraz protiv naše reprezentacije.

Pokretanje videa... 01:41 Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

"Još jedan gorak poraz od Hrvata", naslov je portala Visir, koji je istaknuo i da se poraz dogodio na Dan poljoprivrednika u toj zemlji.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S druge strane, portal DV naslovio je tekst s "Veliko razočaranje u Malmöu".

Zanimljivo, Hrvatska i Island odigrali su 10 utakmica u posljednjih 16 godina na velikim natjecanjima, a naša reprezentacija pobijedila je osam puta, uz jedan remi i poraz.

Islanđani do kraja druge faze turnira igraju još protiv Švedske, Švicarske i Slovenije, a uoči turnira bili su označeni kao drugi favorit ove skupine, iza Šveđana.