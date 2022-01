Danska je imala 27-22 protiv Francuske 13 minuta prije kraja. Izgledala je raspoloženije, bolje i čvršće, a njihova skandinavska braća Islanđani polako su hladili šampanjac i pripremali se za zdravicu. Svoj posao su odradili pobijedivši Crnu Goru, a pobjeda Danske donijela bi im plasman u polufinale Europskog prvenstva gdje nisu bili od 2010.

No, u preostalih 13 minuta dogodio se ludi preokret. Danci su neshvatljivo pali u igri, gubili lopte, griješili u obrani, a Francuzi su se podignuli iz pepela kao Feniks. Malo pomalo smanjivali zaostatak, a onda u ludoj završnici preokrenuli i s pobjedom od 30-29 prošli u polufinale Eura!

Plakali su i tugovali Islanđani jer bili su na korak od sna. Posljednju medalju na velikim natjecanjima osvojili su upravo 2010. kada su na Euru u Austriji bili treći. Morat će se još načekati na medalju jer su Danci ispustili nemoguće.

Danska je i uoči posljednjeg kola osigurala polufinale. Bilo je pitanje s kolikim intenzitetom će ući u ovaj susret i kako će izgledati bez najboljih igrača Mikkela Hansea i Gidsela. No, svjetski prvak je i bez takve dvije klase držao Francusku na konopcima, no neshvatljivo je pao u završnici. Jesu li tankirali, namjerno pustili ili jednostavno bili nemoćni, neka o tome polemiziraju Islanđani. No, ovaj danski poraz itekako je potresao ovu malenu rukometnu naciju.

- Ovo je tužan rezultat za Island. Island će igrati protiv Norveške za peto mjesto. Danska je vodila skoro cijelu utakmicu, imala i pet golova prednosti - piše Morgunblaðið.

Koliko su ljuti na Dance, najbolje pokazuje tekst najtiražnijeg islandskog lista Frettabladida.

- Danci su uprskali sve. Tužan rezultat za Island. Island neće igrati polufinale Europskog prvenstva - piše ovaj list pa dodaje:

- Danska je imala sve u svojim rukama, ali uspjela je sve ispustiti. Danci su vodili cijelu utakmicu, ali su popustili u nastavku kada je do izražaja došao napad Francuza. Francuska se obrana počela bolje držati, a Danci su donosili loše odluke u nastavku. Danska je imala 27-22 13 minuta prije kraja, ali sve je uništila.

Ipak, ima i razloga za optimizam. Ako slave protiv Norveške u utakmici za peto mjesto, plasirat će se izravno na Svjetsko prvenstvo te će tako izbjeći teške kvalifikacije. No, ovo je dan za kojim će žaliti jer jako dugo nisu bili ovako blizu.