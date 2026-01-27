Islandski mediji u očaju: Zagrizli smo otrovnu jabuku i sada više ne ovisimo sami o sebi...

Pobjeda protiv Švedske iz temelja je promijenila odnose u skupini II i iz hrvatskog kuta dodatno zamrsila situaciju u drugom krugu. Islanđani su tim trijumfom ispravili kiks protiv Hrvatske i otvorili si put prema polufinalu, pod uvjetom da do kraja ostvare još dvije pobjede. No već u sljedećem susretu ti su se planovi počeli raspadati.

Protiv Švicarske, najugodnijeg iznenađenja prvenstva, Island nije uspio nametnuti se kao favorit. Utakmica je završila bez pobjednika, čime se rasplet ponovno prebacio u ruke Hrvatske. Dvije pobjede u preostalim susretima hrvatskoj bi reprezentaciji osigurale mjesto u završnici i najmanje još dvije utakmice u borbi za medalje. Koliku su priliku Islanđani propustili jasno pokazuju i reakcije njihovih medija, koji su euforiju nakon slavlja protiv Švedske brzo zamijenili razočaranjem.

Malmo: Švicarska protiv Islanda u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Naši dečki morat će se osloniti na druge rezultate", zaključuje islandski portal RUV.

Island trenutačno ima pet bodova, Švedska četiri, no domaćinu se večeras (20.30) protiv neuvjerljivih Mađara, a potom i Švicaraca u posljednjem kolu, daju velike šanse za maksimalan učinak. Hrvatska i Slovenija uoči međusobnog susreta imaju po četiri boda. Islanđani su već složili računicu prema kojoj se još mogu probiti među četiri najbolje reprezentacije pa se zato nadaju slovenskoj pobjedi.

"Ako Slovenija pobijedi Hrvatsku, u srijedu ih možemo pobijediti u međusobnom ogledu i prestići na tablici", opisuju scenarij u kojem bi završili ispred obje reprezentacije.

Uoči susreta Island - Slovenija, koji je na rasporedu u srijedu u 15.30, islandski će se mediji još jednom vratiti na propuštenu priliku protiv Švicarske.

"Zagrizli smo otrovnu jabuku. Djelovalo je da smo se spasili kada su Švicarci 50 sekundi prije kraja imali dva igrača manje, samo da bismo svjedočili frustrirajućem završetku", piše RUV i navodi razloge zbog kojih Island nije došao do pobjede: "U drugom poluvremenu učinkovitost naših udaraca bila je tek na 64 posto."

Slično razmišlja i portal Visir:

"Obrana se mučila od samog početka, primili smo previše golova, djelovalo je da nam Švicarci zabijaju iz svakog napada. Ovo je bilo bolno gledati, a loše smo odigrali i zadnji napad. Moramo priznati da je remi pravedan rezultat", zaključuju Islanđani.