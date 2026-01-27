Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAVIJAJU ZA SLOVENIJU

Islandski mediji u očaju: Zagrizli smo otrovnu jabuku i sada više ne ovisimo sami o sebi...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Islandski mediji u očaju: Zagrizli smo otrovnu jabuku i sada više ne ovisimo sami o sebi...
Malmo: Švicarska protiv Islanda u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako Slovenija pobijedi Hrvatsku, u srijedu ih možemo pobijediti u međusobnom ogledu i prestići na tablici, piše islandski portal RUV

Admiral

Pobjeda protiv Švedske iz temelja je promijenila odnose u skupini II i iz hrvatskog kuta dodatno zamrsila situaciju u drugom krugu. Islanđani su tim trijumfom ispravili kiks protiv Hrvatske i otvorili si put prema polufinalu, pod uvjetom da do kraja ostvare još dvije pobjede. No već u sljedećem susretu ti su se planovi počeli raspadati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik? 01:01
Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik? | Video: 24sata/pixsell/instagram

Protiv Švicarske, najugodnijeg iznenađenja prvenstva, Island nije uspio nametnuti se kao favorit. Utakmica je završila bez pobjednika, čime se rasplet ponovno prebacio u ruke Hrvatske. Dvije pobjede u preostalim susretima hrvatskoj bi reprezentaciji osigurale mjesto u završnici i najmanje još dvije utakmice u borbi za medalje. Koliku su priliku Islanđani propustili jasno pokazuju i reakcije njihovih medija, koji su euforiju nakon slavlja protiv Švedske brzo zamijenili razočaranjem.

Malmo: Švicarska protiv Islanda u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Švicarska protiv Islanda u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Naši dečki morat će se osloniti na druge rezultate", zaključuje islandski portal RUV.

Island trenutačno ima pet bodova, Švedska četiri, no domaćinu se večeras (20.30) protiv neuvjerljivih Mađara, a potom i Švicaraca u posljednjem kolu, daju velike šanse za maksimalan učinak. Hrvatska i Slovenija uoči međusobnog susreta imaju po četiri boda. Islanđani su već složili računicu prema kojoj se još mogu probiti među četiri najbolje reprezentacije pa se zato nadaju slovenskoj pobjedi.

PRIJENOS IZ MALMöA UŽIVO Čelična hrvatska obrana muči Slovence! Rukometaši u vodstvu cijelo 1. poluvrijeme
UŽIVO Čelična hrvatska obrana muči Slovence! Rukometaši u vodstvu cijelo 1. poluvrijeme

"Ako Slovenija pobijedi Hrvatsku, u srijedu ih možemo pobijediti u međusobnom ogledu i prestići na tablici", opisuju scenarij u kojem bi završili ispred obje reprezentacije.

Uoči susreta IslandSlovenija, koji je na rasporedu u srijedu u 15.30, islandski će se mediji još jednom vratiti na propuštenu priliku protiv Švicarske.

POVOLJAN REZULTAT ZA NAS Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

"Zagrizli smo otrovnu jabuku. Djelovalo je da smo se spasili kada su Švicarci 50 sekundi prije kraja imali dva igrača manje, samo da bismo svjedočili frustrirajućem završetku", piše RUV i navodi razloge zbog kojih Island nije došao do pobjede: "U drugom poluvremenu učinkovitost naših udaraca bila je tek na 64 posto."

Slično razmišlja i portal Visir:

"Obrana se mučila od samog početka, primili smo previše golova, djelovalo je da nam Švicarci zabijaju iz svakog napada. Ovo je bilo bolno gledati, a loše smo odigrali i zadnji napad. Moramo priznati da je remi pravedan rezultat", zaključuju Islanđani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale
Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'
ĐUROVSKI SE ZAIGRAO...

Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'

Kad gledam te današnje igrače, ne znam što ljudi vide u njima. Nitko na stvari ne gleda realno. Svi kao po nalogu imaju isto mišljenje, kazao je Milko Đurovski, bivši igrač Zvezde i Partizana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026