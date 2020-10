Kako isti\u010de, sad ne osje\u0107a potrebu za jakom mu\u0161kom rukom u \u017eivotu. Tako\u0111er, shvatila je da mu\u0161karci gledaju samo na vanj\u0161tinu te da nikoga ne zanima ono \u0161to se nalazi u du\u0161i. A i, djecu nikad nije \u017eeljela.\u00a0

- Ne \u017eelim biti mu\u010dena pitanjima kamo sam oti\u0161la, za\u0161to sam kasno do\u0161la, sretna sam jer \u017eivim kako \u017eivim. Nije mi potrebna duga kosa ni mu\u0161karac da bi bila dama, ja sam \u017eena do kostiju - iako imam velike mi\u0161i\u0107e. Imam mnogo mu\u0161kih prijatelja, ali nikad se nisam zaljubila ni u jednog od njih.

Zanima ju i moda, te obo\u017eava \u0161oping, a mogla bi sate provoditi \u0161oping centrima. No, odje\u0107u naj\u010de\u0161\u0107e kupuje na mu\u0161kom odjelu, a grudnjak ne nosi jer joj - ni ne treba. Isti\u010de kako joj u izlascima obi\u010dno prilaze \u017eene, dok su joj u gay klubu mu\u0161karci uporno poku\u0161avali upoznati i \u010dudili se imenu - Anna.

Kao i njezina kolegica Turajeva, ve\u0107 je nailazila na sli\u010dne probleme u kojima su je ljudi oslovljavali u mu\u0161kom rodu.\u00a0

- Ne reagiram na takve stvari, ne zanima me. \u010cesto mi u vlaku ili javnom prijevozu znaju re\u0107i 'Momak, ustupi djevojci svoje mjesto'. Ne razumijem za\u0161to je prosje\u010dna \u017eena bolja od mene, za\u0161to me do\u017eivljavaju druga\u010dije?

Nosi naslov 'najja\u010de \u017eene na svijetu' te u \u017eivotopisu ima vi\u0161estruke naslove svjetske prvakinje. Sad radi kao fitness trenerica i u vezi je sa svojom partnericom Olenom Serbulovom, a na svom Instagram profilu ima 120 tisu\u0107a pratitelja.

Ispovijest najjače žene svijeta: 'Ne razumijem po čemu se ja razlikujem od prosječne žene'

'Kažu da powerlifting nije ženski sport. Kad me ljudi vide, šokirani su, ali nakon razgovora sa mnom, vide me kao pravu ženu', govori sportašica iz Rusije, Anna Kurkurina (54)

<p><strong>Ana Turajeva</strong> (42) doživjela je neugodnu situaciju na aerodromu jer joj djelatnici nisu vjerovali da je žena pa joj nisu dopustili ukrcaj u avion. Progovorila je o tome na društvenim mrežama, trudila se dokazati da je žena, pa je krenulo bombardiranje s intimnim pitanjima. Na kraju joj se kompanija ispričala te su nedoumice riješene. No, nije ona jedina koja je nailazila na slične probleme. </p><p><strong>Anna Kurkurina </strong>(54) njezina je starija kolegica i višestruka svjetska prvakinja u powerliftingu. A sve je počelo odluko o promjeni...</p><p>- Bila sam mala i krhka, imala sam 56 kilograma. Imala sam kruškoliko tijelo, nisam mogla kupiti odjeću - trebala bi mi majca koja bi u gornjem dijelu bila S, a u donjem L veličine. Tu je sve počelo, odlučila sam popraviti figuru i postati jača. Otišla sam u teretanu, a moje se tijelo s vremenom mijenjalo, postajući manje ženstveno - rekla je Anna.</p><p>Kako ističe, sad ne osjeća potrebu za jakom muškom rukom u životu. Također, shvatila je da muškarci gledaju samo na vanjštinu te da nikoga ne zanima ono što se nalazi u duši. A i, djecu nikad nije željela. </p><p>- Ne želim biti mučena pitanjima kamo sam otišla, zašto sam kasno došla, sretna sam jer živim kako živim. Nije mi potrebna duga kosa ni muškarac da bi bila dama, ja sam žena do kostiju - iako imam velike mišiće. Imam mnogo muških prijatelja, ali nikad se nisam zaljubila ni u jednog od njih.</p><p>Zanima ju i moda, te obožava šoping, a mogla bi sate provoditi šoping centrima. No, odjeću najčešće kupuje na muškom odjelu, a grudnjak ne nosi jer joj - ni ne treba. Ističe kako joj u izlascima obično prilaze žene, dok su joj u gay klubu muškarci uporno pokušavali upoznati i čudili se imenu - Anna.</p><p>Kao i njezina kolegica Turajeva, već je nailazila na slične probleme u kojima su je ljudi oslovljavali u muškom rodu. </p><p>- Ne reagiram na takve stvari, ne zanima me. Često mi u vlaku ili javnom prijevozu znaju reći 'Momak, ustupi djevojci svoje mjesto'. Ne razumijem zašto je prosječna žena bolja od mene, zašto me doživljavaju drugačije?</p><p>Nosi naslov 'najjače žene na svijetu' te u životopisu ima višestruke naslove svjetske prvakinje. Sad radi kao fitness trenerica i u vezi je sa svojom partnericom Olenom Serbulovom, a na svom Instagram profilu ima 120 tisuća pratitelja.</p>