Ukrajina nije ekipa koje bi se trebali bojati, ali ne treba podcijeniti kvalitetnu igru naših mladih igrača koji su bili razigrani, vidjelo se da uživaju. Nije se vidjela trema, fantastična utakmica, pohvalio je Petar Metličić mlade rukometaše koji su dobili priliku u pobjedi Hrvatske protiv Ukrajine (38-25).

Mnogi igrači pojavili su se u kadru 'kauboja' iako nisu bili ni u planu, a sad bi spletom okolnosti mogli i postati nositelji reprezentacije.

- Isprofilirali su se neki ljudi koji nisu bili planirani. Tin Lučin je upao u zadnji čas, tu je Jelinić, pojavili su se neki igrači na koje će se u budućnosti računati - rekao je Goran Šprem u studiju RTL-a, a onda su se na temu odličnog lijevog vanjskog nadodao Drago Vuković.

- Ne može on to da nema potpunu slobodu. Očito su Ivano i Hrvoje dali odriješene ruke, a on je to odlično iskoristio. Momak je okomit na gol, fenomenalno igra i vidi se da ima kvalitetu - rekao je Vuković, a Metličić objasnio o kakvom se igraču radi:

-U početku karijere bio je srednji, poslije su ga treneri pomaknuli na beka, ali vidi se da ima tu viziju i osjećaj te šut. Samopouzdanja mu ne manjka, znalo se da je u mlađim kategorijama da je talentiran, a sad Bogu hvala eksplodirao.

A među mladim rukometašima je i Marin Jelinić iz našićkog Nexea koji je zbog plavog kartona Davida Mandića završio među 'kaubojima'.

- Mislim da nam izbornik Horvat vjeruje, to je lijek što tako dobro i opušteno igramo. Kod nas mladih uvijek ima treme, ali to je više pozitivna trema - rekao je Jelinić pa zakjučio o tome je li se nadao da će biti na ovom Euru.

- Iskreno, nisam. Spletom okolnosti se tako dogodilo, plavi karton, četiri dana sam trenirao na pripremama u Našicama i doputovao jutro nakon Francuske te mi je to iznimna čast.