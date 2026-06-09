Istra službeno potvrdila novog trenera uoči početka priprema

Istra u novu sezonu ulazi s novim trenerom. Pulski prvoligaš službeno je potvrdio dolazak Javiera Cabella, 51-godišnjeg španjolskog stručnjaka koji je s klubom potpisao jednogodišnji ugovor. Cabello na Aldo Drosinu dolazi s bogatim iskustvom iz španjolskog nogometa. Tijekom karijere radio je kao koordinator akademije Villarreala, a u istom je klubu obavljao i skautsku funkciju. Kao glavni trener vodio je Ciezu, Castellón i Cultural Leonesu.

Novi trener Istre ima iskustvo i u klupskom menadžmentu. Obnašao je funkciju tehničkog direktora Elchea, a od 2017. godine četiri je sezone surađivao sa stručnim stožerima Deportiva Alavésa.

Iz Istre su Cabellu poželjeli dobrodošlicu u "zeleno-žutu" obitelj i puno uspjeha u nadolazećoj sezoni, u kojoj će predvoditi momčad u HNL-u. Službeno predstavljanje novog trenera održat će se u srijedu, 10. lipnja, u 12 sati, a uz njega će na konferenciji za medije sudjelovati i sportski direktor Saša Bjelanović.

Foto: NK Istra 1961

Cabello će na klupi naslijediti Krešimira Režića, kojem je krajem svibnja istekao ugovor. Režić je momčad vodio samo mjesec dana te je u šest utakmica ostvario dvije pobjede, jedan remi i tri poraza. Prije njega Istru je vodio Oriol Riera, koji je u 25 utakmica imao devet pobjeda, četiri remija i 12 poraza.

Istra je sezonu završila na šestom mjestu HNL-a i ostala bez plasmana u europske kvalifikacije. Pred Cabellom je sada zadatak nastaviti razvoj momčadi, stabilizirati svlačionicu i pripremiti "zeleno-žute" za nove izazove u hrvatskom prvenstvu.