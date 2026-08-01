Puljani krenuli po milijun eura. Ovo se nije dogodilo 10 godina!

Istra 1961 otvorila je sezonu HNL-a domaćim dvobojem protiv Lokomotive koji će, kako god završio, ući u povijest HNL-a. Radi se o najmlađoj početnoj postavi jedne momčadi u proteklih deset godina domaćega nogometnog natjecanja! Prosječno je postava novog trenera Javiera Cabella bila stara tek 21 godinu.

Protekle je sezone, za usporedbu, rekord držao Osijek u utakmici posljednjega, 36. kola protiv Slavena, kad je Tomislav Radotić postavio igrače prosječno stare 22,4 godine. Kod zeleno-žutih od prve su minute krenula dvojica 17-godišnjaka Matija Kablar i Nik Škafar Žužić, a najstariji je bio Emil Frederiksen s 25 godina.

Prema podacima Transfermarkta, posljednji koji je izveo mlađu prvu jedanaestoricu u HNL-u bio je Hajduk davne 2016., u posljednjem 36. kolu protiv Zagreba, pri odlučenom prvenstvu, kad je prvih 11 Damira Burića imalo u prosjeku 19,9 godina. Tad su u prvih 11 krenuli Ivo Grbić, Josip Juranović, Toma Bašić, Anthony Kalik i Fran Tudor, između ostalih. Hajduk je slavio 3-2.

Prije toga, mlađu je početnu postavu od subotnje Istrine u 19. kolu sezone 2014/15. izveo Tomislav Ivković u pobjedi Lokomotive u Osijeku 3-2, u prosjeku 20,9 godina.

Istrin lov na milijun eura

No za razliku od prošlih sezona, Istra bi zbog ovakvog pristupa ove sezone mogla i zaraditi. HNS je za novu sezonu uveo veliku promjenu na temelju koje bi se liga trebala dodatno razviti. Kroz poseban fond od milijun eura financijski će nagraditi klubove koji daju priliku mladim hrvatskim nogometašima.

Milijun eura raspodijelit će se klubovima razmjerno ukupnom broju minuta koje mladi igrači ostvare u prvenstvenim utakmicama tijekom sezone. Mladim igračem u ovom slučaju smatra se hrvatski državljanin rođen 1. siječnja 2004. godine ili kasnije, koji ima pravo nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Broj minuta utvrđivat će se na temelju službenih zapisnika utakmica i podataka evidentiranih u Comet sustavu HNS-a, dok će detaljan način obračuna i raspodjele sredstava biti definiran posebnom odlukom Saveza.