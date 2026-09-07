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Itauma suspendiran! Hrgović ga poslao u bolnicu, mora odmoriti

Piše Jakov Drobnjak,
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Itauma suspendiran! Hrgović ga poslao u bolnicu, mora odmoriti
Foto: Peter Cziborra
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Hrgović je srušio Itaumu, a Britanac sad mora na prisilni odmor i bez sparinga nakon brutalnog poraza

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Moses Itauma nakon poraza od Filipa Hrgovića mora određeno vrijeme provesti na obaveznom odmoru, to jest, suspendiran je. Britanski boksač dobio je liječničku suspenziju Britanskog boksačkog kontrolnog odbora (BBBofC), što znači da se u idućem razdoblju ne smije boksati, ali ni odrađivati sparinge, piše The Sun Sport.

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

Itauma je krajem prošlog mjeseca na londonskom O2 Areni doživio prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Hrgović ga je zaustavio u devetoj rundi borbe za upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Britanac je prethodno u osmoj rundi ostao bez daha, a u nastavku više nije mogao ozbiljno odgovoriti na napade hrvatskog boksača.

U završnici je Itauma jedva stajao na nogama, pokušavajući preživjeti Hrgovićev pritisak. Sudac Howard Foster prekinuo je meč nakon dvije minute i 27 sekundi devete runde, dok je Itaumin trener Ben Davison oklijevao s predajom borbe i bacanjem ručnika.

Nakon prekida iscrpljenog su Itaumu morali iznijeti iz ringa na nosilima, a odmah potom prevezen je u bolnicu na dodatne liječničke preglede. Ipak, prema dostupnim informacijama, nije bilo težih posljedica. Iz bolnice je otpušten nekoliko sati nakon meča te se vratio kući, gdje je vrijeme proveo s obitelji.

Unatoč tome, BBBofC mu je izrekao obaveznu suspenziju. Boksači koji izgube meč prekidom nakon udaraca protivnika automatski dobivaju najmanje 28 dana zabrane nastupa, dok se suspenzija, ovisno o težini pretrpljene traume, može produžiti na najmanje 45 dana. Itauma je dobio upravo tu dulju zabranu.

To znači da 21-godišnji Britanac tijekom suspenzije ne smije ni u ring ni na sparing. Poraz od Hrgovića ujedno mu je bio prvi otkako je prije tri godine započeo profesionalnu karijeru.

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