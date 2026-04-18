Ivan Bilić o Livajinom ugovoru: Marko je bitan igrač, a detalje nećemo iznositi. Interna stvar

Hajduk je predstavio novog sportskog direktora Roberta Grofa, a novinare je zanimalo i što će biti s ugovorom za Marka Livaju. Pitali su o tome predsjednika Ivana Bilića.

- Na prošloj konferenciji objasnili smo status. To je interna stvar, Marko je jako bitan, svi igrači su bitni, a informacije o ugovorima nećemo iznositi. Do kraja petog mjeseca znat ćete stanje s igračima za sljedeću sezonu. Hvala vam na miru koji nam pružate - rekao je Bilić.

Podsjetimo, Livaja je nakon utakmice protiv Lokomotive (2-1) rekao kako se on s klubom već sve dogovorio.

- Neka se klub izjasni o tom pitanju. Ja sam se već dogovorio tri puta, na njima je - rekao je Hajdukov kapetan sredinom ožujka.

Livaja je u Hajduk stigao u veljači 2021., a za Splićane je odigrao 198 utakmica i zabio 104 gola, uz 49 asistencija.