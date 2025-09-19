Ivan Erslan u sunaslovnoj borbi večeri! Hrvat se u Australiji bori za ostanak među UFC elitom

Nakon četiri mjeseca ponovno ćemo gledati Ivana Erslana (33, 14-5) u najjačem svjetskom kavezu! Najbolji hrvatski poluteškaš treći će se put boriti pod okriljem UFC-a, a nakon borbi u Francuskoj i Kanadi, ovaj put odlazi u "land Down Under". I to u sunaslovnoj borbi večeri!

Trebali su se 27. rujna u Perthu u tom meču boriti Junior Tafa (28, 6-4) i Ibo Aslan (29, 14-3) u poluteškoj kategoriji, ali Tafa se ozlijedio i otkazao meč. Nisu tjedan dana prije organizatori krenuli po zamjenskog protivnika, već su Ivanov meč 'promaknuli' u co-main event.

Foto: Eric Bolte/REUTERS

Podsjetimo, Erslana čeka okršaj protiv domaćeg borca Jimmyja Crutea (29, 13-4-2) koji je četiri godine mlađi od njega, ali je pravi veteran UFC-a s čak 11 mečeva od čega pet pobjeda, četiri poraza i dva neriješena ishoda. Riječ je o borcu koji je u posljednjem meču slavio polugom na ruci protiv Marcina Prachnija (37, 17-9), a pravi je all rounder jer ima pet pobjeda nokautom, pet submissionom i pet sudačkom odlukom.

Nikad u karijeri Australac nije izgubio sudačkom odlukom, imao je tri pobjede i dva neriješena meča pa bi to trebala biti i poruka za Erslana koji zna da mora završiti Jimmyja. Ne samo zbog pobjede, već i zbog općeg dojma nakon dva poraza u UFC-u. Podsjetimo, Erslan je debitirao još u rujnu 2024. godine kad je podijeljenom odlukom sudaca izgubio od Iona Cutelabe (31, 19-11-1), a posljednji je put u kavezu bio prije četiri mjeseca kad je jednoglasnom odlukom sudaca izgubio od Navaja Stirlinga (27, 7-0).

- Bit ću bolji nego ikad. Sve ispod pobjede u UFC-u za mene je neuspjeh i potrošeno vrijeme. Nije mi žao ni sekunde što sam otišao. Teže mi je deset puta nego da sam se ostao boriti ovdje, i zbog konkurencije i zbog novca. Kao da nekoga u Dinamu pitaš je li im žao što su igrali Ligu prvaka i izgubili većinu utakmica. Svi sanjaju o tome, a tko kaže nešto drugačije promašio je svrhu ovoga sporta - rekao nam je Ivan.