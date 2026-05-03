Ivan Leko nakon velike pobjede zasjeo na vrh belgijske lige

U 6. kolu belgijske lige Club Brugge pod vodstvom hrvatskog trenera Ivana Leke došao je do velike pobjede 3-1 nad Anderlechtom.

Momčad hrvatskog trenera povela je u 8. minuti susreta nakon nesretnog autogola Mathysa Angelya. Prednost su povećali na početku drugog poluvremena u 59. minuti kada je zabio Carlos Forbs, a tri minute kasnije mrežu je zatresao i Christos Tzolis. Jedini gol za domaćine zabio je Mihajlo Cvetković u 83. minuti susreta. Tom pobjedom je Club Brugge preuzeo vodstvo na tablici s bodom više od glavnog konkurenta Royale Uniona.

Do kraja prvenstva još su četiri kola, a pred Club Bruggeom su sada dvije utakmice sezone. Prvo ih čeka pred domaćom publikom trećeplasirani St. Truiden, a onda i glavni konkurent Royale Union.

Podsjetimo, Leko već ima jedan naslov prvaka Belgije kada je u sezoni 2017/2018 upravo s Club Bruggeom osvojio titulu. Prije nego što je otišao u Belgiju, vodio je i Hajduk s kojim je osvojio Kup Hrvatske.