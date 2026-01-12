Obavijesti

IMA NOVI KLUB

Ivan Lučić napustio je Hajduk

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ivan Lučić napustio je Hajduk
Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Posljednju je utakmicu za Hajduk odigrao početkom svibnja prošle godine u derbiju protiv Dinama. Dodajmo kako je s Hajdukom osvojio Hrvatski kup 2022. godine

Admiral

Ivan Lučić (30) više nije igrač Hajduka. Splitski je klub potvrdio na društvenim mrežama kako će se dojučerašnji golman "bijelih" pridružiti redovima poljskog drugoligaša Miedz Legnice. Podsjetimo, Lučić je stigao u Hajduk u studenom 2022. godine kao slobodan igrač.

Iako je isprve bio tek treći golman, Lučić se dokazao na Poljudu i zadobio povjerenje nekoliko trenera. Ukupno je čuvao mrežu u 84 službene utakmice, a debitanski je nastup imao 1. ožujka 2023. godine. U lanjskoj je sezoni bio prvi izbor Gennara Gattusa, ali neki ističu kako je Lučićev pad forme bio jedan od glavnih razloga zašto je Hajduk popustio u borbi za titulu.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Posljednju je utakmicu za Hajduk odigrao početkom svibnja prošle godine u derbiju protiv Dinama. Dodajmo kako je s Hajdukom osvojio Hrvatski kup 2023. godine.

"Lučo, hvala ti na svemu dobrom što si napravio u protekle tri godine. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere," napisali su iz Hajduka.

