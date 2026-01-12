Obavijesti

ODLAZI IZ HRVATSKE

Ivan Lučić nije skrivao gorčinu u oproštaju od Hajduka: Možda nisam zaslužio ovakav odlazak

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Ivan Lučić nije skrivao gorčinu u oproštaju od Hajduka: Možda nisam zaslužio ovakav odlazak
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U osamdeset i četiri nastupa, više od pola utakmica završio je bez primljenog gola. Ipak, rečenicama o 'lažnim pričama' i načinu odlaska koji nije zaslužio, dao je naslutiti da se rastanak nije dogodio baš bajno

Austrijski golman hrvatskih korijena, Ivan Lučić (30), u ponedjeljak se oprostio od Hajduka. Nakon tri godine na Poljudu, 30-godišnji Lučić karijeru nastavlja u Poljskoj, a od splitskog kluba i navijača oprostio se dirljivim riječima koje su otkrile ponos, ali i dozu gorčine zbog načina na koji napušta "bile".

Lučić je na svom Instagram profilu, podijelivši fotografiju u Hajdukovom dresu s kapetanskom vrpcom oko ruke, sažeo svoje vrijeme provedeno u Splitu. Njegova objava nije bila samo formalni oproštaj, već i osvrt na postignuća te intrigantan komentar na okolnosti odlaska.

"Moje vrijeme u Hajduku je završilo. Zahvalan sam na prilici koja mi je pružena, 84 utakmice - 45 čistih mreža, 0 odgovora na lažne priče. Možda ove brojke ne zaslužuju način odlaska kakav sam imao, ali svako iskustvo vas nauči nečemu u životu", napisao je Lučić, jasno ističući svoju impresivnu statistiku.

U osamdeset i četiri nastupa, više od pola utakmica završio je bez primljenog gola. Ipak, rečenicama o "lažnim pričama" i načinu odlaska koji nije zaslužio, dao je naslutiti da se rastanak nije dogodio u najboljim odnosima. Unatoč svemu, poruku je zaključio u pozitivnom tonu: "Čistog obraza i uzdignute glave u nove izazove, hvala suigračima na prekrasne 3 godine".

Novi početak u Poljskoj

Podsjetimo, Lučić je finalizirao svoj transfer u Miedź Legnicu, klub koji se natječe u drugoj poljskoj ligi. Njegov odlazak s Poljuda posljedica je činjenice da je ove sezone izgubio status prvog golmana te je bio prebačen u ulogu rezerve, bez ijednog službenog nastupa

