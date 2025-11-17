Ivan Perišić nastupio 150. put u dresu 'vatrenih'! Lovi Šukera i godinama je nezamjenjiv igrač

U nogometnim knjigama hrvatskog nogometa, gdje stoje imena koja su ispisala povijest, Ivan Perišić (36) zauzima posebno mjesto. On je neumorni motor i srce momčadi koja je malenu zemlju dva puta dovela na svjetski tron. "Perja" je protiv Crne Gore proslavio posebni jubilej, čak 150. nastup za hrvatsku reprezentaciju, nešto što je dosad napravio samo Luka Modrić (40).

Svaka velika priča ima svoj početak, a Perišićeva reprezentativna priča započela je 26. ožujka 2011. u Tbilisiju protiv Gruzije. No, korijeni te priče sežu mnogo dublje, u djetinjstvo dječaka iz Omiša koji je s divljenjem pratio "vatrene" 1998. u Francuskoj.

- Kad sam bio mali, u sjećanju mi je ostalo Svjetsko prvenstvo u Francuskoj kad je Davor Šuker dominirao i zabio puno golova. Moj dječački san oduvijek je bio zaigrati na jednom tako velikom turniru i eto… San se ostvario - priznao je Perišić godinama kasnije, kada je obilježavao 100. nastup.

Velika Gorica: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Armenije | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Taj san počeo je poprimati stvarne obrise kada je zabio prvi gol za Hrvatsku, 11. rujna 2012. protiv Belgije u Bruxellesu, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. Bio je to tek nagovještaj onoga što slijedi, Perišić se etablirao kao čovjek za velike utakmice, igrač na kojeg se Hrvatska uvijek mogla osloniti kada je bilo najvažnije.

Čovjek za rekorde i najveće pozornice

Statistika često ne govori cijelu priču, ali u Perišićevom slučaju, brojke savršeno ilustriraju njegovu važnost. On je igrač s najviše doprinosa golovima (18, čak deset golova i osam asistencija) za Hrvatsku na velikim natjecanjima, nadmašivši čak i idola iz djetinjstva, Davora Šukera.

Na posljednja tri Svjetska prvenstva (2014., 2018., 2022.), bio je izravno uključen u 11 golova (šest golova, pet asistencija), a ispred njega je u tom razdoblju samo Lionel Messi.

Erevan: Kvalifikacijska utakmica za UEFA Euro 2024., Armenija - Hrvatska | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Već na prvom Mundijalu u Brazilu 2014., unatoč ranom ispadanju Hrvatske, Fifa ga je proglasila drugim najbolje ocijenjenim igračem grupne faze. Bio je najbolji strijelac Hrvatske u kvalifikacijama za Euro 2016., a na samom turniru zabijao je ključne golove protiv Češke i Španjolske. Sposobnost da igra s obje noge, nevjerojatna fizička sprema i taktička inteligencija omogućile su mu da bude jednako opasan kao krilo, ofenzivni vezni ili čak kao bek, što ga je činilo nezamjenjivim u sustavima različitih izbornika.

Arhitekt povijesnih uspjeha: Srebro i bronca

Iako su njegovi individualni dosezi impresivni, Ivan Perišić ostat će zapamćen kao jedan od ključnih igrača najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog sporta. Bio je važan dio "druge zlatne generacije" koja je svijetu pokazala da je Hrvatska nogometna velesila.

Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. bilo je kruna njegove karijere. U polufinalu protiv Engleske, pri rezultatu 0-1, Perišić je preuzeo odgovornost. Njegov akrobatski gol za izjednačenje vratio je Hrvatsku u život, a potom je njegova asistencija glavom omogućila Mariju Mandžukiću da postigne pobjednički gol za povijesni ulazak u finale.

Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U samom finalu protiv Francuske, zabio je maestralan gol za privremeno izjednačenje na 1-1, postavši tako prvi Hrvat koji je zabio u finalu Svjetskog prvenstva. Iako Hrvatska nije osvojila zlato, Perišićevi nastupi urezali su se u kolektivno pamćenje nacije.

Četiri godine kasnije, u Katru, mnogi su sumnjali da ova generacija može ponoviti uspjeh. No, Perišić i suigrači ponovno su prkosili svim očekivanjima. Golom za izjednačenje protiv Japana u osmini finala ponovno je bio spasitelj, a njegov doprinos na putu do brončane medalje potvrdio je status Hrvatske kao konstante u vrhu svjetskog nogometa.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ono što Ivana Perišića izdvaja nije samo nogometno umijeće, već i njegova nevjerojatna strast i predanost nacionalnom dresu. Poznat po neumornoj radnoj etici i hrabrosti, često je igrao unatoč ozljedama, nikada se ne štedeći. Tu strast prepoznali su i navijači koji su mu 2025. godine dodijelili nagradu "Pokaži srce" kao najstrastvenijem igraču reprezentacije.

- Puno mi znači ovakva nagrada, pogotovo kad dolazi od navijača, jer svi znate što mi znače Hrvatska i ovaj dres. Svaki dan živim i radim za to, dokle god budem mogao pomoći ću i dati sve od sebe da Hrvatska ide na velika natjecanja, da ostvarujemo što bolje rezultate i veselimo se kao i proteklih godina. Bez momčadskog duha i borbenosti nema uspjeha, to mi stariji pokušavamo prenijeti mlađima i nadam se da će to trajati godinama - poručio je Perišić nakon što je primio nagradu.

Rijeka: Konferencija za medije hrvatske reprezetacije uoči utakmice protiv Farskih otoka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

S 37 golova Perišić je drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, odmah iza Šukera (45). Omiljene "žrtve" su mu Češka i Malta, kojima je u tri navrata tresao mreže. A njegova priča u dresu Hrvatske još nije gotova. U ovom kvalifikacijskom ciklusu Perišić je uz Andreja Kramarića najistaknutiji pojedinac "vatrenih" s tri gola i četiri asistencije. A ona teška ozljeda koljena, koja je mnogima prekidala karijere, za neuništivog Perišića srećom je samo uspomena.