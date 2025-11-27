Obavijesti

HRVAT POPUT VINA

Ivan Perišić protiv Liverpoola oborio rekord PSV-a! Evo koji

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Phil Noble/REUTERS

Perišić je ove sezone zabio dva gola i osam ih namjestio u 18 utakmica za PSV, a protiv Liverpoola je morao izaći iz igre zbog problema s ozljedom

Ivan Perišić (36) zabio je prvi gol u PSV-om razbijanju Liverpoola (1-4) usred Anfielda. Pogodio je Hrvat iz penala i postao najstariji strijelac kluba iz Eindhovena u povijesti Lige prvaka

Nadalje, Perišić je sa 36 godina i 297 dana postao treći najstariji nogometaš koji je zabio iz penala u povijesti natjecanja. Prije njega to su učinile Realove legende Luka Modrić (37 godina, 54 dana) i Sergio Ramos (37 godina, 257 dana). 

Perišić je ove sezone zabio dva gola i osam ih namjestio u 18 utakmica za PSV, a protiv Liverpoola je morao izaći iz igre u 70. minuti zbog problema s ozljedom. Trener Peter Bosz nije mogao otkriti o čemu je točno riječ. 

Foto: Sofascore za 24sata

PSV je 15. momčad Lige prvaka s osam bodova nakon pet kola, a u Eredivisie je prvi s 34 boda od mogućih 39. 

