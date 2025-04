Ivan Rakitić ima novi posao: 'Skoro sam završio u Atleticu, Modrić je sjajan, volim i Olma'

Ivan Rakitić (37) pronašao je novi posao, nogometaš Hajduka će biti stručni komentator u emisiji "Tiempo de Juego" koja se emitira na Cadena COPE, jednom od najslušanijih španjolskih radija.

- Želim biti iskren i jasan, vjerujem da mogu slušateljima ponuditi drugačije iskustvo. Volim nogomet, a bit će mi lakše komentirati igrače s kojima sam igrao kroz karijeru jer će mi oni sve oprostiti - poručio je Rakitić kroz smijeh, pa odmah dao svoje viđenje budućnosti Luke Modrića:

- Ne znam kakva je njegova budućnost, ne želim ga pitati niti zamarati time. Koliko vidim on i dalje uživa na terenu, na treningu reprezentacije sam osjetio kako i dalje trenira. I to je "ludo" što on radi. Jasno da i dalje može igrati, današnji Real treba Luku.

Foto: HNK Hajduk

Rakitić je u karijeri zamalo završio u Atletico Madridu!?

- Jednom je sve bilo praktički gotovo, bio je to već završen posao. A dosta smo razgovarali i kad sam već napustio Barcelonu.

Kad se priča o najboljim igračima svijeta, za Raketu su to danas...

- Kylian Mbappe i Lamine Yamal. Ne vidim tko još može stati s njima u istu rečenicu. Yamal ima spektakularnu inteligenciju, o njemu sam još prije pričao s Xavijem koji mi ga je stalno hvalio. Zna kad treba stati na loptu, kad zaigrati "okolo". Obožavam i Danija Olma, kompletan je igrač - završio je Rakitić.