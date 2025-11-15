Ivaniševićev sin dobio nagradu HTS-a za najboljeg HR juniora

Na Noći hrvatskog tenisa, prvi put održanoj u Varaždinu Hrvatski teniski savez nagradio je tenisače i tenisačice te djelatnike i trenere, za vrhunske rezultate i ostvaren veliki napredak. Dodijeljeno je ukupno 20 nagrada, a najistaknutiju među njima preuzela je Renata Šašak (61), osvajačica dvije zlatne medalje na Mediteranskim igrama te dugogodišnja članica reprezentacije u tadašnjem Federation Cupu.

- Dobiti priznanje 40 godina nakon prestanka aktivnog bavljenja tenisom znači da je ipak ostao neki trag. Zahvalila bih se Hrvatskom teniskom savezu i rekla da ovo nije kraj puta, nego potvrda da je vrijedilo živjeti s tenisom i za tenis - rekla je dobitnica, koja je 1979. sa Slovenkom Mimom Jaušovec osvojila zlato u paru na Mediteranskim igrama, a četiri godine potom osvojila prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji. Godine 1983. proglašena za najbolju sportašicu Hrvatske, a najveći uspjeh u Fed Cupu ostvarila je plasmanom u polufinale 1984.

Foto: HTS/Mario Ćužić

Nagradu za iznimni uspjeh i vrhunska ostvarenja primio je Ivan Dodig, koji je najavio završetak igračke karijere, a ove sezone je debitirao kao izbornik u Davis Cupu. Nagrada je dodijeljena i kao zahvala za dugogodišnji doprinos hrvatskom tenisu.

Za najbolju tenisačicu u seniorskoj konkurenciji proglašena je Antonia Ružić, nakon odlične sezone u kojoj je došla do 69. mjesta WTA liste. Najbolji tenisač u 2025. je Mate Pavić, koji je opet bio u svjetskom vrhu i ovog tjedna igrao na završnom turniru najboljih osam parova, ATP Finalsu. Nagrada za najbolju juniorku pripala je Dori Mišković, kao najboljoj u toj konkurenciji na ITF-ovoj listi, a po istom kriteriju za najboljeg juniora izabran je Emanuel Ivanišević.

Najbolja reprezentacija u 2025. je sastav djevojčica do 12 godina (Polina Car, Ana Marija Rebić, Lea Bertos, izbornik Nikša Đurović), koja je na finalnom turniru Winter Cupa osvojila treće mjesto. Za izniman uspjeh nagrađena je Korana Barišić, trećeplasirana na Europskom prvenstvu do 14 godina.

Mladi tenisač s najvećim napretkom je Luka Mikrut, a u konkurenciji tenisačica to je Antonia Ružić. Povratnik godine je Dino Prižmić kod tenisača, te Petra Marčinko kod tenisačica. Nagrada Hrvatska teniska nada pripala je Polini Car, Ani Mariji Rebić, Janu Celiščaku i Jakovu Ogrizeku.Najbolji teniski treneri za 2025. su Juraj Dusparić i Tomislav Hublin, treneri Antonije Ružić. Nagrada za najbolju mladu tenisačicu pripala je Korani Barišić.

Najuspješniji klub je HTK Zagreb, a kao najbolji organizatori nagrađeni su teniski klubovi Smrikve 1957 i Ragusa.

- S nama su generacije tenisačica i tenisača, najbolji iz mladog naraštaja koji su budućnost našeg, a vjerujem i svjetskog tenisa, mnogobrojni vrijedni teniski djelatnici, treneri, suci… Ukratko, svi oni koje s razlogom nazivamo teniskom obitelji. Posebno pozdravljam našu reprezentaciju u Billie Jean King Cupu koja će krenuti u, vjerujem, uspješan pohod prema najvišem rangu ovog natjecanja i želim im sreću i uspješne mečeve - rekao je predsjednik HTS-a Zdravko Marić.