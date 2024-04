Trener Hajduka: Mogli smo do pobjede! Zekić: Pa Matković kao da nema 18 godina...

Osijek je slavio na Poljudu, gosti su iskoristili svoje prilike, a Hajduk svoje nije i na koncu su upisali peti uzastopni poraz, što je nezapamćeno u novijoj povijesti kluba. Trener Hajduka Jure Ivanković poražen je u svom debiju na klupi Hajduka, no nije želio secirati pojedinačno igrače, a ni kazati tko ga je uvjerio da je za Hajduk, a tko nije.

- Nakon jedne loše utakmice ne donose se zaključci, pogotovo o mlađim igračima. Ovo je prilika da skupljaju iskustvo. Ulazak u utakmicu bio je malo paničan, dosta neforsiranih pogrešaka, primili smo lagani gol... U drugom dijelu je bilo dosta bolje, pogotovo od 60. minute. Zašto nismo zabili iz onako izglednih prilika ne mogu odgovoriti, ali taj dio susreta je putokaz kako izaći iz krize.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ivanković: Moufi nije izdržao, Vadis je ušao nezagrijan

Perišić na beku?

- On podiže minutažu, a u zavisnosti o situaciji na terenu procjenjujemo njegovu poziciju i minutažu.

Koja je formula i recept da se nešto promijeni?

- Da znamo recept svatko bi bio uspješan. Moramo se vratiti osnovama, neke greške ispraviti što prije. Brzo dolazi Koprivnica, ovo nije ugodno, ali ovo je za one s karakterom i stavom. U teškim situacijama se vidi tko je za Hajduk a tko nije.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li vam žao što niste počeli sa Sahitijem i Dajakuom koji su probojniji?

- Takav je bio plan, uostalom, Brekalo je odigrao najbolju utakmicu od kad je na Poljudu. Znali smo da mi možemo napraviti dodatni impuls na kraju utakmice i to smo s njima dobili.

Hoće li Perišić igrati u Koprivnici s obzirom na stanje terena?

- Vidjet ćemo, nakon svake utakmice donosimo procjenu njegovog stanja.

Moufi?

- Imao je problema s listom, dobro je radio, nije osjećao problem, ali nije izdržao na zagrijavanju pa smo mijenjali poziciju Siguru, Vadis je ušao nezagrijan...

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako ste zadovoljni njegovom igrom?

- Vadis je odličan čovjek i profesionalac, sve obaveze odrađuje na pravi način, može biti primjer kako se pravi profesionalac ponaša. On je utakmicu odradio kako on to može i zna.

Zbog čega Trajkovski, a ne Kalinić od prve minute?

- Kad uzmemo u obzir da Nikola nije spojio tri utakmice u tjedan dana duže vremena odlučili smo ne riskirati s njim od početka.

Kako su vas se dojmili junaci utakmice Matković i Kolić?

- Znali smo odakle prijeti najveća opasnost, oni se dobro snalaze u kaosu, Mierezu, Matković je na tom tragu, moćan, ide do kraja na svaku loptu. Oni su tražili puno napada, dubine, puno prostora gdje će nas kazniti. Mislim da smo zaslužili i pobjedu kad uzmemo šanse u obzir, a na kraju smo poraženi.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gdje je prostor za napredak?

- Ima ga u svim fazama igre, to je nešto što možete nadograđivati. Izgubili smo čvrstinu iz prvog dijela sezone, primali smo puno manje golova pa je bilo i lakše igrati prema naprijed jer imamo kvalitetu koja može riješiti utakmicu. Izostankom Marka kvaliteta je smanjena drastično...

Koliko je Livaja blizu povratka?

- Sutra je kontrolni pregled, nakon toga ćemo znati točno kada se vraća.

Dojam je da je kod većine igrača problem strah i nesigurnost?

- To su neke stvari koje igrači moraju sami raščistiti. Mi ćemo im pomoći da se vrate na stare postavke, da postave pred sebe ciljeve koje mogu i moraju ispuniti.

Kako ste vidjeli Buljanov debi?

- Odradio je vrlo dobar posao, nije lako ni njemu, i on je izašao iz ozljede, zahtjevno je to, ali odradio je utakmicu na pravi način, i fazu obrane i fazu napada. Mislim da je na dobrom putu...

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zekić: Drago mi je zbog Matkovića i Kolića

Trener Osijeka Zoran Zekić drugi je put ove sezone slavio na Poljudu

- Uvijek je teško pobijediti na Poljudu, a time i slađe. Nažalost, igrali smo u ovakvom nepopularnom ambijentu, izašli smo od početka hrabro, visoko napadali... Hajduk nam je u drugom dijelu radio probleme, Kolić je imao dvije sjajne obrane, ali mislim da je naša pobjeda na koncu ipak zaslužena - rekao je Zekić.

Golman Osijeka Franko Kolić bio je maestralan! Poskidao je nekoliko zicera hajdukovcima pa na kraju utakmice zaradio i porezotinu na usni nakon jednog udarca. Hajdukovi liječnici su ga šivali na Poljudu.

- Razmišljao sam u kakvom je Hajduk trenutku. Ovakve situacije mogu biti motiv više, ali mogu i spustiti momčad. Želio sam da imamo energiju i da to pokažemo od prve minute.

Na sebi svojstven način prokomentirao je i trenutak iz drugog poluvremena kada je Josip Brekalo vratio loptu Buljanu, a on ju uzeo u ruke. Gosti su tražili indirekt.

- Ni indirekt više nije indirekt, vraćanje lopte golmanu u ruke smo zadnji put vidjeli kad je ovdje branio Simović!

Kolić i Matković su vaše dvije mlade uzdanice?

- To je naš cilj. Tako je bilo i u mom prvom mandatu. Drago mi je zbog njih dvojice. U prijašnjim utakmicama su dobri bili Prekodravac i Vrbanac. Vidio sam i dobrog vratara s Hajdukove strane, Bornu Buljana.

Matković je zabio s 18 godina Dinamu i Hajduku...

- Meni je za to trebalo 30 godina...Stalno ga upozoravam da mora raditi još predanije. Tolika je to radost u svlačionici zbog njega, to me neopisivo raduje.

Možete li do Europe?

- Moramo gledati sebe. Borit ćemo se do kraja za četvrtu poziciju. Ne smijemo razmišljati o protivniku.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Buljan: Tu sam od sedme godine...

Debitant Borna Buljan bio je presretan zbog debija, no ne i zbog rezultata

- Tu sam od sedme godine. Ovo je velika stvar za mene. Nažalost, debi je okončan porazom. Malo smo lošije u utakmicu. Poslije smo se malo digli, a onda nas je poremetio gol na kraju prvog poluvremena. Pokušali smo se vratiti, imali smo par izglednih prilika, ali nismo uspjeli zabiti.

Koliko ste zadovoljni vašom izvedbom?

- Djelomično sam zadovoljan, prva utakmica, bilo je ok. Moramo nastaviti dalje, imamo Koprivnicu. Imamo lošiji niz. Moramo se izdignuti iz toga. Mislim da je Belupo dobra prilika.

Bilo je upitno hoćete li nastupiti, na koncu debi u utakmici bez publike?

- Nažalost bez publike. Svima nam je draže s publikom. Imao sam ozljedu, ali sam se ranije vratio zbog okolnosti.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Obrana Bukviću?

- To je dio mog posla. Kolić je isto tako odlično branio na drugoj strani.

Mnogi igrači koji su napravili velike karijere su debitirali u sličnim utakmicama. Kako gledaš na probleme i svoju ulogu?

- Ja sam tu na raspolaganju spreman 100 posto. Radim, treniram. Što će biti u budućnosti ja o tome ne odlučujem. Na meni je da budem tu za ekipu što god treba.

Iako je na početku karijere, Antun Matković već je zabio i Dinamu i Hajduku.

- Ovaj mi je gol Hajduku draži jer samo tamo ostali bez boda, sada smo pobijedili. Nažalost pred praznim tribinama, svaki igrač voli igrati u atmosferi kakva vlada na Poljudu. To mi je jedini žal što to nisam uspio doživjeti.

Buljan je bio blizu obrane?

- Htio bih pohvaliti Buljana, mog suigrača iz reprezentacije. On je sjajan golman, što pokazuje i na utakmicama reprezentacije. Imao sam dobar osjećaj dan prije, energija je kružila oko mene, a za svoju lijevu nogu nemam što reći nego da je fenomenalna, svakom će golmanu biti teško.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kolić je odlično branio?

- On je igrač utakmice. Hajduk nas je stisnuo, nismo imali dovoljno brzine, rekao bih da su u drugom dijelu bili bolji, ali izbavio nas je Franko i zaslužuje pohvale.

Tko će biti na koncu četvrti?

- Nama je ovo vrlo važna pobjeda, bit će velike borbe.

Gvardiol vas je nahvalio?

- Puno mi značila ta njegova pohvala, ali treba ostati u glavi normalan. Ja mislim da sam čvrsto na zemlji, obitelj i manageri me drže na zemlji, a što se tiče pohvale, nema bolje od te pohvale Gvardiola.