Ivica Kostelić predstavio novi film u Zagrebu, njegov sin je izmamio simpatije. Bila i Janica

Kad sam započeo ovaj projekt i nazvao ga ''Freedom'', znao sam da to ne smije biti prosječan film, rekao je legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić (45) na premijeri svojeg novog kratkometražnog filma u ponedjeljak u Kaptol Boutique kinu u Zagrebu. Film je snimljen na prostranstvima austrijskog zimovališta Obertauerna, i to u jedinstvenim uvjetima.

Naime, film je snimljen u netaknutoj prirodi, a Kostelić i njegova skupina skijaša te ostatak ekipe ponekad su hodali i šest sati kako bi stigli do vrha, a znali su da je to tek lakši dio posla. U takvoj predivnoj, ali surovoj prirodi nisu imali puno šansi kako bi uhvatili idealni kadar. Unatoč tim izazovima, obavili su sjajan posao.

Na premijeri je bila i Janica Kostelić te Marica i Ante Kostelić, kao i Zrinka Ljutić u društvu roditelja, brata Hrvoja i sestre Dore.

- Oduvijek sam se vodio time da su dobri filmovi oni o kojima razmišljate nakon što ih pogledate. Što je sloboda? To je pitanje u ovom filmu za vas, gledatelje. Ne postoji univerzalni odgovor na to pitanje, vidjeli smo to i u ovom filmu. Iako je svatko od nas imao individualni odgovor, oni su bili slični - rekao je Ivica i nastavio...

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom" | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Na planini puno ovisi o vašoj percepciji svijeta. Svatko traži slobodu na neki svoj način i u način s vlastitim mogućnostima. Na ovom filmu radio je spustaš koji je postao freerider, slalomaš koji je postao freerider, lokalac koji zna sve ove staze kao vlastiti džep, Naravno, imamo i ženski pogled, a imamo i dečke s druge strane spektra, freerider skijaše koji izvode razne trikove na takvim stazama - objasnio je legendarni skijaš.

Snimanje filma od 12 minuta trajalo je oko dvije godine. Za Kostelića i ekipu morali su se poklopiti idealni vremenski uvjeti.

- Nismo mogli svi biti u isto vrijeme tamo. Uvijek smo tražili odlične, snježne uvjete. Primjerice, kada bi vidjeli da će pasti snijeg, u brzini bi sve dogovorili, tko je tu, tu je. Zato nije bilo lako, ponekad netko ne bi bio u Zagrebu ili dostupan. Ali, cijela je ekipa odradila fantastičan posao. U danu imate jedan ili možda dva spusta, tako da nismo imali puno prilika za snimanje. I zato sam im zahvalan, to nije bilo lako izdržati - rekao je Kostelić.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom" | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Kostelić je nakon projekcije odgovarao na pitanja iz publike, a prvo pitanje, na simpatije svih u dvorani, postavio je njegov sin Ivan, kojeg je zanimalo je li bilo ozljeda tijekom snimanja.

- Nitko se nije ozlijedio tijekom snimanja filma. Uvijek smo bili dobro zagrijani, jer smo se penjali na vrh planine. U zadnjoj sceni penjali smo se šest sati. Originalna ideja bila je da Chrisi (Mitsche, lokalac s vrhunskim znanjem o skijalištu i regiji) skija tom linijom, ali nije mogao. Rekao mi je da se samo taj dan može skijati tu liniju. Morali smo sve puno istražiti, Chrisi je mjesec dana pratio vremensku prognozu. Sve mora biti sigurno za takvu rutu - objasnio je Ivica sinu i publici.

Netko ga je pitao koliko je teško bilo skratiti dvije godine snimanja u samo 12 minuta filma.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom" | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Bilo je teško, apsolutno. Kada sam započinjao projekt i nazvao ga "Freedom", znao sam da to ne smije biti prosječan film. Mogli smo snimati samo u idealnim uvjetima s idealnim snijegom. Kompletno smo izbjegavali druge ljude. Nismo mogli ponavljati scene - zaključio je Kostelić.

Film, koji prikazuje njegovu višegodišnju strast prema jedrenju i slobodi koju pronalazi na moru, privukao je brojne uzvanike iz sportskog, kulturnog i društvenog života. Publika je s posebnim zanimanjem pratila intiman, ali snažan prikaz Kostelićeva prelaska s profesionalnog skijanja na potpuno drugačiji, ali jednako izazovan svijet otvorenog mora.