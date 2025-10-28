Obavijesti

SAMA JE ODLUČILA

VIDEO Janica potpuno iskreno: 'Nitko nije znao da ću prekinuti karijeru. Ni tata, mama, brat...'

Piše Luka Tunjić,
Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Janica Kostelić (43), legendarna hrvatska alpska skijašica i sportska heroina, svojim je nevjerojatnim uspjesima zauvijek upisala Hrvatsku na svjetsku skijašku kartu. Ovo je sažetak njezine blistave sportske karijere.MI Jedina je alpska skijašica u povijesti s čak četiri zlatne medalje. Njezin legendarni nastup u Salt Lake Cityju 2002. (tri zlata, jedno srebro) donio je Hrvatskoj prve zimske olimpijske medalje u povijesti. Svoj pobjednički niz nastavila je i u Torinu 2006. s još jednim zlatom i srebrom.

ARHIVA - Janica zlatna u kombinaciji
ARHIVA - Janica zlatna u kombinaciji | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Njezina dominacija nije bila ograničena samo na Olimpijske igre. Osvojila je i pet zlatnih medalja na Svjetskim prvenstvima, a u Svjetskom kupu tri je puta bila apsolutna pobjednica osvojivši Veliki kristalni globus (2001., 2003., 2006.). S 30 pobjeda u Svjetskom kupu, jedna je od rijetkih skijašica u povijesti koja je pobijedila u svih pet disciplina, a taj je nevjerojatni podvig ostvarila i unutar jedne sezone.

Njezinu karijeru, uz ogromne uspjehe, obilježile su brojne ozljede i operacije, zbog čega je Janica sa samo 25 godina prekinula legendarnu karijeru. Legendarna skijašica gostovala je u emisiji Arena Sporta '(Ne)uspjeh prvaka sa Slavenom Bilićem' u kojoj je otvorila dušu i otkrila pozadinu odluke koja je šokirala Hrvatsku i svijet skijanja.

Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

- Nikad nisam razmišljala. Ta odluka vama je došla tako. Meni nije. Ja sam na početku svoje zadnje sezone znala da više na kraju sezone neću skijat, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam, ovako, osoba koja previše ne voli ni pričat, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju - rekla je, pa otkrila zašto je odluku zadržala za sebe.

- Željela sam to napravit na svoj način jer kad netko zna da ćeš ti sada na kraju sezone otić, onda doslovno na svakom intervjuu tebe pitaju: 'Pa znate, ovo ti je jedna od zadnjih utrka, pa kako ćete se vi s tim nositi?' To je nepotrebno. Ja sam jednostavno željela uživati u toj cijeloj skijaškoj sezoni kao što sam uživala u svima do sada. A vama je bilo naglo, a ja sam znala. Doslovno nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata, ni trener - rekla je.

Cijeli intervju Janice Kostelić u emisiji (Ne)uspjeh prvaka sa Slavenom Bilićem možete pročitati OVDJE.

