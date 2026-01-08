Zubac je na prosjeku od 15,3 poena i 11 skokova ove sezone, a odigrao je 31 utakmicu. Clippersi su 11. u Zapadnoj konferenciji sa 13 pobjeda i 23 poraza, dok su Knicksi treći s omjerom 24-13
NOVI DOUBLE-DOUBLE
Ivica Zubac briljirao u novom porazu Los Angeles Clippersa!
Los Angeles Clippersi izgubili su od New York Knicksa 123-111 u NBA ligi, uz odličnu izvedbu Ivice Zupca u poraženoj momčadi.
Hrvatski centar ubacio je 22 poena, uz 11 skokova i dvije asistencije u 31 minuti igre i bio ponajbolji igrač na parketu. Kod Clippersa su više ubacili samo Leonard (25) i Harden (23), ali obojica bez double-double učinka.
Najviše je na utakmici ubacio Brunson za New York, 26 poena, uz tri skoka i sedam asistencija. Zubac je na prosjeku od 15,3 poena i 11 skokova ove sezone, a odigrao je 31 utakmicu.
Clippersi su 11. u Zapadnoj konferenciji sa 13 pobjeda i 23 poraza, dok su Knicksi treći s omjerom 24-13.
