Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI DOUBLE-DOUBLE

Ivica Zubac briljirao u novom porazu Los Angeles Clippersa!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Ivica Zubac briljirao u novom porazu Los Angeles Clippersa!
3
Foto: Kirby Lee/REUTERS

Zubac je na prosjeku od 15,3 poena i 11 skokova ove sezone, a odigrao je 31 utakmicu. Clippersi su 11. u Zapadnoj konferenciji sa 13 pobjeda i 23 poraza, dok su Knicksi treći s omjerom 24-13

Admiral

Los Angeles Clippersi izgubili su od New York Knicksa 123-111 u NBA ligi, uz odličnu izvedbu Ivice Zupca u poraženoj momčadi. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Završio je spektakl za Dražena: Hrvatska izgubila u večeri prepunoj predivnih uspomena 00:58
Završio je spektakl za Dražena: Hrvatska izgubila u večeri prepunoj predivnih uspomena | Video: 24sata/Video

Hrvatski centar ubacio je 22 poena, uz 11 skokova i dvije asistencije u 31 minuti igre i bio ponajbolji igrač na parketu. Kod Clippersa su više ubacili samo Leonard (25) i Harden (23), ali obojica bez double-double učinka. 

NBA: Los Angeles Clippers at New York Knicks
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Najviše je na utakmici ubacio Brunson za New York, 26 poena, uz tri skoka i sedam asistencija. Zubac je na prosjeku od 15,3 poena i 11 skokova ove sezone, a odigrao je 31 utakmicu. 

Clippersi su 11. u Zapadnoj konferenciji sa 13 pobjeda i 23 poraza, dok su Knicksi treći s omjerom 24-13. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026