Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOŠ POČETAK SEZONE

Ivica Zubac rijetka svjetla točka Clippersa u teškom porazu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ivica Zubac rijetka svjetla točka Clippersa u teškom porazu
4
Foto: Rob Gray

Utah Jazz razbili Clippers s 21 razlike! Zubac jedina svijetla točka s 19 koševa, ali Walker Kessler dominirao s 22 koša i 4 blokade

Košarkaši Los Angeles Clippersa nisu se proslavili na otvaranju nove NBA sezone. Bolji od njih bili su su igrači Utah Jazza, koji su slavili s čak 21 košem prednosti na domaćem terenu, točnije 129-108, a jedan od rijetkih igrača koji su nešto pokazali za Clipperse bio je upravo hrvatski reprezentativac Ivica Zubac.

Zubac je imao vrlo dobru utakmicu i predvodio je Clipperse s 19 koševa, a krasila ga je uobičajena efikasnost ispod koša. Zabio je 9 od 13 pokušaja, a imao je tek jedno slboodno bacanje, koje je i zabio. Uhvatio je i sedam skokova, što je daleko ispod njegovog prošlosezonskog prosjeka od 12,6 skokova. Imao je i tri asistencije uz jednu blokadu.

NBA: Preseason-Los Angeles Clippers at Sacramento Kings
Foto: Sergio Estrada

Jazz je s 22 koša predvodio Walker Kessler, koji je dominirao na oba kraja terena. Zabio je 22 koša, uhvatio devet skokova i imao četiri asistencije. Čak je i ukrao dvije lopte uz četiri blokade. Lauri Markannen imao je još 20 koševa.

POČETAK NBA LIGE Drama i dvostruki produžeci na početku NBA sezone! Prvak OKC slavio protiv Duranta i Rocketsa
Drama i dvostruki produžeci na početku NBA sezone! Prvak OKC slavio protiv Duranta i Rocketsa
SLOVENAC NIJE BIO DOVOLJAN VIDEO Sjajna utakmica Dončića, postavio je vlastiti rekord u porazu Lakersa protiv Warriorsa
VIDEO Sjajna utakmica Dončića, postavio je vlastiti rekord u porazu Lakersa protiv Warriorsa

NBA, rezultati

  • Hornets - Jazz 136-117
  • Knicks - Cavaliers 119-111
  • Magic - Heat 125-111
  • Hawks - Raptors 118-138
  • Celtics - 76ers 116-117
  • Bulls - Pistons 115-111
  • Grizzlies - Pelicans 128-122
  • Bucks - Wizard 133-120
  • Jazz - Clipers 129-108
  • Mavericks - Spurs 92-125
  • Suns - Kings 116-111
  • Trail Blazers 112-116

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Modrić iznenadio igrače Milana skupocjenim poklonom! 'To je napravio da ne mora zapjevati'
LUKA KAO GATTUSO

Modrić iznenadio igrače Milana skupocjenim poklonom! 'To je napravio da ne mora zapjevati'

O njegovoj opjevanoj nogometnoj čaroliji suvišno je pričati, a Talijane je oduševilo koliko je pristupačan i skroman za nekoga njegovog statusa. Kakav je kao osoba, suigrači su se imali priliku uvjeriti već prvog dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025