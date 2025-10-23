Utah Jazz razbili Clippers s 21 razlike! Zubac jedina svijetla točka s 19 koševa, ali Walker Kessler dominirao s 22 koša i 4 blokade
Ivica Zubac rijetka svjetla točka Clippersa u teškom porazu
Košarkaši Los Angeles Clippersa nisu se proslavili na otvaranju nove NBA sezone. Bolji od njih bili su su igrači Utah Jazza, koji su slavili s čak 21 košem prednosti na domaćem terenu, točnije 129-108, a jedan od rijetkih igrača koji su nešto pokazali za Clipperse bio je upravo hrvatski reprezentativac Ivica Zubac.
Zubac je imao vrlo dobru utakmicu i predvodio je Clipperse s 19 koševa, a krasila ga je uobičajena efikasnost ispod koša. Zabio je 9 od 13 pokušaja, a imao je tek jedno slboodno bacanje, koje je i zabio. Uhvatio je i sedam skokova, što je daleko ispod njegovog prošlosezonskog prosjeka od 12,6 skokova. Imao je i tri asistencije uz jednu blokadu.
Jazz je s 22 koša predvodio Walker Kessler, koji je dominirao na oba kraja terena. Zabio je 22 koša, uhvatio devet skokova i imao četiri asistencije. Čak je i ukrao dvije lopte uz četiri blokade. Lauri Markannen imao je još 20 koševa.
NBA, rezultati
- Hornets - Jazz 136-117
- Knicks - Cavaliers 119-111
- Magic - Heat 125-111
- Hawks - Raptors 118-138
- Celtics - 76ers 116-117
- Bulls - Pistons 115-111
- Grizzlies - Pelicans 128-122
- Bucks - Wizard 133-120
- Jazz - Clipers 129-108
- Mavericks - Spurs 92-125
- Suns - Kings 116-111
- Trail Blazers 112-116
