Ivica Zubac rijetka svjetla točka Clippersa u teškom porazu

Košarkaši Los Angeles Clippersa nisu se proslavili na otvaranju nove NBA sezone. Bolji od njih bili su su igrači Utah Jazza, koji su slavili s čak 21 košem prednosti na domaćem terenu, točnije 129-108, a jedan od rijetkih igrača koji su nešto pokazali za Clipperse bio je upravo hrvatski reprezentativac Ivica Zubac.

Zubac je imao vrlo dobru utakmicu i predvodio je Clipperse s 19 koševa, a krasila ga je uobičajena efikasnost ispod koša. Zabio je 9 od 13 pokušaja, a imao je tek jedno slboodno bacanje, koje je i zabio. Uhvatio je i sedam skokova, što je daleko ispod njegovog prošlosezonskog prosjeka od 12,6 skokova. Imao je i tri asistencije uz jednu blokadu.

Foto: Sergio Estrada

Jazz je s 22 koša predvodio Walker Kessler, koji je dominirao na oba kraja terena. Zabio je 22 koša, uhvatio devet skokova i imao četiri asistencije. Čak je i ukrao dvije lopte uz četiri blokade. Lauri Markannen imao je još 20 koševa.

NBA, rezultati

Hornets - Jazz 136-117

Knicks - Cavaliers 119-111

Magic - Heat 125-111

Hawks - Raptors 118-138

Celtics - 76ers 116-117

Bulls - Pistons 115-111

Grizzlies - Pelicans 128-122

Bucks - Wizard 133-120

Jazz - Clipers 129-108

Mavericks - Spurs 92-125

Suns - Kings 116-111

Trail Blazers 112-116